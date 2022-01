Mozzart daje najveće kvote: Lens 2,20, Wigan 1,70, Bolton 2,30

Uprkos tome što ovog utorka i nije preterano inspirativna ponuda, bukmejkeri Mozzarta su uspjeli da pripreme poslastice za najvernije kladioce.

Za danas su bili široke ruke kada su u pitanju tri para, od čega dva dolaze iz Liga trofeja Engleske, a jedan iz Kupa Francuske. U pitanju su dvojke na Wigan i Bolton, kao i kec na Lens.

LENS - LILLE (UTORAK, 21.00), KEC 2,20

Ima li boljeg trenutka za Lens da prekine seriju loših rezultata od ovog? Prvi protivnik u 2022. godini biće mu aktuelni šampion Francuske, Lille, koji mu dolazi na noge u posljednjem meču šesnaestine finala Kupa Francuske. U prvenstvu su crveno-žuti vezali baš lošu seriju, nisu pobjedili na posljednjih šest utakmica, a samo su na tri odigrali nerješeno. Zato, u nacionalnom kupu guraju dobro, 19. decembra su eliminisali Poatven pobjedivši ga kao gosti sa 1:0. S druge strane Lille nije mogao da završi na savršeniji način 2021. godinu od ovog. Nije izgubio nijedan od 11 mečeva u novembru i decembru, osvojio je prvo mjesto u svojoj grupi u Ligi šampiona i poslije očajnog starta se probio do osme pozicije u prvenstvu i tako se uključio u borbu za Evropu i u sljedećoj sezoni. Sada imaju poen više od Lensa, ali moraće i Doge nekad da se zaustave. Neće biti preveliko iznenađenje ako se to dogodi baš danas, pošto je Lens već jednom ove sezone uspio da ih nadigra. Sredinom septembra je, takođe na svom terenu, slavio sa 1:0 i tako potpuno zasluženo došao do sva tri boda. Bila mu je to prva pobjeda nad Lilleom još od 2007. godine, kada su se posljednji put sastali u Kupu Francuske. I tada je na svom terenu pobjedio sa 1:0 i tako se plasirao u osminu finala.

OLDHAM - WIGAN (UTORAK, 20.00), DVOJKA 1,70

Ono najmanje popularno kup takmičenje u Engleskoj, rezervisano samo za niželigaše, stiglo je do osmine finala. Tamo će četvrtoligaš Oldham da dočeka trećeligaša Wigan. Gosti igraju veoma dobro ove sezone, treći su na tabeli Lige 1 i u dobroj su situaciji da se domognu mjesta koje direktno vodi u Čempionšip. Imaju četiri poena manje od Sunderlanda, ali su takođe i odigrali tri meča manje. S druge strane, Oldham je ubjedljivo posljednji u Ligi 2, prolazi kroz finansijske i organizacione probleme i na putu je ka ispadanju na amaterski nivo. Pomalo neverovatno, ali nema glavnog trenera punih šest nedjelja, od kako je Kit Karli dobio otkaz posle poraza od Northamptona. Ekipu vodi trener omladinaca Selim Benašur, ali nije (još) dobio ponudu da zvanično preuzme tim, tako da je ekipa Oldama u svojevrsnom limbu. To se ogleda i u rezultatima, u prvenstvu nije pobjedila na sedam uzastopnih utakmica, a utisak je samo popravio trijumf nad Sunderlandom u Ligi trofeja početkom decembra sa 1:0. Današnja dva rivala su se sastali ljetos u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za novu sezonu, a Wigan je trijumfovao sa 2:1.

HARTLEPOOL - BOLTON (UTORAK, 20.00), DVOJKA 2,30

Još jedan susret četvrtoligaša i trećeligaša u Ligi trofeja. Samo, za razliku od Wigana, Bolton se ne nalazi u tako dobroj formi. Zbog pandemije koronavirusa nije igrao uopšte u posljednje dvije nedjelje decembra, na teren je izašao 1. januara protiv lidera Lige 1 Rotherhama i izgubio je sa 2:1. Bio mu je to treći uzastopni poraz, ali tek prvi na kojem je barem dao gol. Sada su mu znatno manje šanse da se domogne barem plej-ofa, a potom kroz njega da dođe do Čempionšipa. Na novu šansu će morati da čeka do sljedeće sezone, ali to barem znači da može da se posveti potpuno borbi za trofej u kupu. S druge strane ni Hartlepool ne igra dobru sezonu, tek je 15. na tabeli Lige 2, a u prošlom kolu je kiksnuo protiv fenjeraša Oldhama, odigravši na svom terenu 0:0. Bio je to njegov treći uzastopni meč na kojem nije pobjedio. Hartlepool i Bolton su se posljednji put sastali još 1998. godine u Liga kupu Engleske. Tada je Bolton očekivano slavio, sa 3:0.

