M:tel i Majdov zajedno po olimpijsku medalju u Parizu

Jelena Trivan, generalni direktor kompanije M:tel, najavila je nastavak podrške Nemanji Majdovu, dvostrukom svjetskom prvaku u džudou iz Istočnog Sarajeva, i reprezentativcu Republike Srbije.

Danas je u Banjaluci ozvaničena dugoročna saradnja kojom je najavljena podrška kompanije M:tel Nemanji Majdovu do Olimpijskih igara u Parizu 2024.

"Nemanja Majdov je nešto više nego proslavljeni sportista, on je jedan od onih koje podržava M:tel, on je prijatelj i zaštitno lice ove kuće, ali je i mnogo više od toga, on je zaštitno lice i Republike Srbije i Republike Srpske i njenog sporta, koju je proslavio na najlepši mogući način. Nemanjina želja i san, za koji sam uverena da će da ostvari, je olimpijsko zlato. I zato, kada sam došla na čelo M:tela, s Nemanjom smo se dogovorili da njegov saputnik na putu do sledećih Igara bude upravo kompanija M:tel, i da za razliku odranije saradnje koja je bila na godišnjem nivou i koja je bila kratkoročna, mi na ovaj put idemo zajedno sa dugoročnim ugovorom u kome će M:tel Nemanju pratiti do OI. Smatramo da je finansijska izvesnost i sigurnost od velikog značaja za profesionalne sportiste, te stoga zahvaljujući dugoročnom sponzorstvu mogu da se spremaju za velike medalje i velike snove", poručila je Jelena Trivan, generalni direktor kompanije M:tel.

Majdovu, koji su svojoj riznici ima pregršt evropskih i svjetskih odličja ova podrška će biti dodatni vjetar u leđa u ostvarenju dugo željenog cilja, olimpijske medalje.

"Zahvalio bih kompaniji M:tel na dosadašnjoj saradnji i, naravno, na budućoj saradnji, te gospođi Jeleni Trivan koja je prepoznala naš kvalitet i potencijal za budućnost. Naš zajednički cilj je isti, da što više pobjeđujemo u svijetu i da što bolje predstavimo Republiku Srpsku i Republiku Srbiju u budućnosti na našim poljima. Ja na svakom turniru ciljam zlato i uvijek sam optimista i idem s ciljem da pobijedim. Ova saradnja će mnogo da pomogne meni i mom timu da ostvarimo željene rezultate i kao što je gospođa Jelena Trivan rekla, mi smo jedan tim koji pobjeđuje zajedno", zaključio je Majdov.