Za nova odličja: Mozzart donirao opremu Taekwondo klubu Sokol

Taekwondo klubu Sokol u Bijeljini je osnovan prije 15 godina. Tokom protekle decenije i po vrijedno su trenirali, pa ni rezultati nisu izostali.

Do sada su osvojili oko 300 pehara, a godišnje u svoj grad donesu 200-300 medalja. Preko 10 godina nose titulu šampiona Srpske, a bili su prvaci BiH u juniorskoj, kadetskoj i seniorskoj kategoriji. Kako bi nastavili šampionskim putem i osvojili još brojna odličja, kompanija Mozzart im je pružila podršku.

Ustupljena fotografija

"Reakcije su pozitivne, veoma nam je drago što je kompanija Mozzart prepoznala naš rad. Osvojenim medaljama se predstavljamo godinama, a Mozzart je to uvidio. Bilo kakva pomoć, donacija u vidu opreme mnogo nam znači jer se to haba i troši, pa nam je uvijek dobro došlo. Zbog toga smo svi u klubu, a posebno djeca, veoma radosni. To će pospješiti naš takmičarski razvoj", kaže Aleksandar Beštić, predsjednik i trener Taekwondo kluba Sokol, Bijeljina.

Ustupljena fotografija

Klub trenutno broji oko 250 članova, dok ih je prije početka epidemije virusa korona bilo znatno više. Tehnike ovog sporta uče pretpioniri, pioniri, kadeti, juniori, seniori, a zanimljivo je da u klubu ima nešto više djevojaka nego momaka.

Članovi Sokola do sada su se takmičili na otvorenim prvenstvima i kupovima u BIH i regionu, te Austriji, Njemačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Grčkoj, Švedskoj, Španiji, Slovačkoj... Od osnivanja do danas osvojili su 29 balkanskih medalja. Ipak, najznačajniji su im turniti G klase jer se boduju za Olimpijske igre. A tu se za bodove bore svi članovi kluba, među kojima se posebno ističu Milijana Mijatović, Jelena Spasojević, Sanja Gligorević, Žiko Simeunović, Slaven Sekulić...

Ustupljena fotografija

Podršku u radu klub dobija od grada Bijeljina, a sredstva prikupljaju i naplatom članarine koje su oslobođeni oni lošijeg socijalnog statusa... Nerijetko i roditelji sportista finansijski pomažu pri odlascima na takmičenja, pa im svaka donacija mnogo znači.

Ustupljena fotografija

"Bijeljinski Sokol već je proslavio svoj grad u našoj zemlji, regionu i svijetu. Donacijom sportske opreme im poručujemo da prepoznajemo njihove sjajne rezultate i da im želimo da nastave da osvajaju odličja i u budućnosti", kaže Selma Salkanović, rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta.

Ustupljena fotografija

Baš to žele i članovi ovog kluba. Već planiraju učešće na Državnom prvenstvu BIH i odlazak na turnire u regionu. Krajem godine ih čeka Balkansko prvenstvo, dok će u februaru 2022. biti domaćin Prvenstva Republike Srpske.