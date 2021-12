Igokea ide dalje, Galatasaraj savladao Nimburk

Košarkaši Igokee idu u narednu rundu FIBA Lige šampiona, nakon što je Galatasaraj u gostima pobijedio Nimburk.

Bez obzira na rezultat posljednjeg kola protiv PAOK-a, tim Dragana Bajića ide u narednu fazu. Meč u Solunu će odlučiti da li sa druge ili treće pozicije. Večeras je Galatasaraj u gostima pobijedio Nimburk 92:86 i tim Aleksandera Sekulića ostavio bez šansi da idu dalje.

Galatasaraj kao prvi iz grupe ide dalje u Top 16 fazu, dok će Igroka i PAOK igrati plej in za ulazak u Top 16.

Osam pobjednika grupa direktno ide u osminu finala, dok će se drugoplasirane i trećeplasirane ekipe boriti za preostalih osam mjesta.

Dalje će ići tim koji prvi ostvari dvije pobjede, a prednost domaćeg terena imaće drugoplasirani timovi.

.@GSBasketbol don't slow down! The Lions finish the Regular Season strong, leaving ERA Nymburk no chance to qualify for Play-Ins. #BasketballCL