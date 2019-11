Kaluđer igra za prvo mjesto i porodicu Lukić

Banjalučki Rukometni klub Kaluđer večeras (19 časova) dočekuju Slogu 2 iz Doboja u derbi meču 9. kola M:tel Druge lige RS. Ovo je ujedno i duel za prvo mjesto na Zapadu kao i sjajna prilika da se nastavi humanitarna akcija "Kaluđeri kuću grade" u kojoj je cilj sakupiti 22.000 KM potrebnih za kupovinu kuće porodici Lukić kako bi samohrana majka i šestoro djece imali bezbrižniji život.

Takmičarski ovaj meč je vrlo bitan za banjalučki klub, koji za cilj ima da do kraja sezone ostane prvi na tabeli i izbori plasman u Prvu ligu RS. Kaluđer u ovaj meč ulazi sa bodom više od rivala iz Doboja i meč igra na svom terenu u OŠ "Borisav Stanković" u banjalučkom naselju Lazarevu. Ovo je ujedno i posljednje kolo u prvom dijelu sezone.

"Igramo za prvo mjesto na kojem želimo da ostanemo ne samo na polusezoni, nego i do kraja sezone jer želimo da naredne godine igramo Prvu ligu RS. Nadamo se pobjedi i velikoj podršci sa tribina. Nadamo se da će doći dosta ljudi jer ujedno i završavamo akciju za porodicu Lukić. Do sada smo sakupili 10.250 KM, a akciju ćemo završiti s humanitarnom organizacijom 'Srbi za Srbe', koji će namiriti preostali iznos do 22.000 KM", rekao je Stefan Glavić, kapiten Banjalučana.

On je ujedno zahvalio i preostalim klubovima koji su učestvovali u njihovoj akciji "Kaluđeri kuću grade" i to ŽRK Borac, KK Borac, RK Mladost, KK Ušće, ORK Čelinac i RK Sloga Prnjavor.