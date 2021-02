"Osice" jurišaju na tri titule

BANJALUKA - Ne krijemo da su nam aspiracije i dalje visoke i da idemo na trostruku krunu ove godine, kaže Darko Savić, direktor Ženskog rukometnog kluba Borac iz Banjaluke.

Šampionat BiH se nastavlja kada Banjalučanke u "Boriku" 20. februara od 14. časova dočekuju Krivaju, ekipu koja je osvojila jesenju titulu sa samo bodom više od Borca. Istog dana, ali u kasnijem terminu, rukometaši Borac M:tela igraju meč EHF Evropskog kupa sa Gorenjem, a "osice" žele da u banjalučkom hramu sporta tog dana bude duplo slavlje.

"Na premijerligaškoj tabeli smo drugi, a do posljednjeg kola, odnosno do međusobnog okršaja Gruda i Krivaje, bili smo prvi. Želimo najviša mjesta u svim takmičenjima i to sam najavljivao i na početku godine. Neki su bili sumnjičavi, ali naši rezultati su ih razuvjerili pa su 'nevjerne Tome' na kraju bile oduševljene našom igrom, ali i ponašanjem i funkcionisanjem kluba", kaže Savić i dodaje da Borac dobre rezultate niže na svim nivoima:

"Naša ekipa koju uglavnom čine kadetkinje je treća u M:tel Prvoj ligi RS, a cilja nam je da budemo drugi, iza neprikosnovene Dubice. Što se škole rukometa tiče, takmičimo se u omladinskoj ligi u četiri starosne kategorije i ne sumnjamo da ćemo se kvalifikovati u završnicu."

Prvo kolo Kupa BiH će preskočiti jer jer Hrasnica odustala od takmičenja, a Borac osim želje da osvoji pehar ističe i namjeru da bude domaćin završnice Kupa BiH. Savić je naveo da imaju određenih problema sa igračkim kadrom. Branka Majstorović napustila je klub, čeka se povratak Božane Ćurković, koja je uspisala policijsku akademiju, a nedavno im se povrijedila i Ivana Sikimić. Sikimićeva igra na poziciji desnog krila baš kao i novo pojačanje "osica" Ana Vrančić.

Vrančićeva je sa Grudama osvojila tri titule šampiona BiH, a sada će s Borcem, s kojim je potpisala ugovor do kraja sezone, po nove trofeje.

"Ko igra rukomet, zna šta je Borac, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Cilj kluba je osvajanje titula, ali treba da idemo korak po korak, iz meča u meč. Svjesna sam da sam u klub došla kao veliko pojačanje, ali ne igra samo Ana Vrančić, već igramo kao tim i mislim da svi tako treba da funkcionišemo. Ciljevi kluba jesu visoki, ali ne osjećam pritisak. Atmosfera na treningu je veoma opuštena, ali se u isto vrijeme dobro i radi, i to je najbolji način da se dođe do cilja", kaže Vrančićeva i dodaje da to što je trener Rade Unčanin takođe bio krilni igrač će joj mnogo pomoći u daljoj karijeri.

"Igra desetak godina na visokom nivou i sigurno je jedno od najboljih, ako ne i najbolje desno krilo u BiH", kaže Unčanin i dodaje:

"Ljetos smo to nagovještavali, ali nakon jesenjeg dijela sezone imamo pravo da se nadamo trofeju u prvenstvu, a što se tiče Kupa BiH, tu nema favorita, što je uostalom i draž ovog tamičenja. Utakmica s Krivajom je jako važna, ali vjerujem da ćemo nakon nje preuzeti čelnu poziciju i sačuvati je do kraja sezone."