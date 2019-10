Rukometaši Borca dočekuju Slogu: Odbrana ključ uspjeha

Rukometaši banjalučkog Borac M:tela vjeruju da večeras mogu da savladaju dobojsku Slogu i tako nastave uspješan niz u Premijer ligi BiH, dok će Vogošća PH s novim trenerom Edhemom Sirćom pokušati da izađe iz krize.

Meč šestog kola između Borca i Sloge igra se od 18 časova u banjalučkom "Boriku"

"Borac i Sloga imaju veliki rivalitet, utakmice su uvek neizvesne, očekujem veliku borbu. Sloga je spoj mladosti i iskustva, imaju odličnog srednjeg beka koji ih dobro postavlja i mlade igrače koji su željni dokazivanja. Nemaju šta da izgube, tako da će biti dobra utakmica. Moramo da odigramo kvalitetno u odbrani i da uz dobru tranziciju dođemo do što više lakih golova iz kontre i polukontre", rekao je Stefan Miljković, rukometaš Borca, za koji zbog povrede najvjerovatnije neće igrati Goran Daničić.

Miljković vjeruje da će posebno biti motivisani David Prestaš, Nikola Knežević i Arsenije Bubić, koji su nosili dres Borca.

"Biće malo neobično, jer sam pet godina bio u Borcu, od mlađih selekcija do seniora", rekao je Bubić i o rivalu i utakmici dodao:

"Borac je najbolja ekipa ove sezone u Premijer ligi, ali nadamo se da možemo do pobjede ako odigramo kako znamo. Nismo poraženi ove sezone (pobjeda i tri remija) i želimo da tako ostane i poslije gostovanja u Banjaluci. Naša najveća prednost bi mogla biti to što ćemo igrati rasterećeno, a Borčeva snaga je u golmanu Bojanu Ljubišiću i možda najboljem igraču u ligi Milanu Dakiću."

Prvoplasirana Gračanica gostuje Leotaru, Bosna Vispak dočekuje Maglaj, a među utakmicama koje se igraju danas je i ona između Iskre i Vogošće. Vogošćani će sa Sirćom pokušati da dođu do trijumfa u Bugojnu i tako poprave utisak s početka sezone u kojoj imaju četiri poraza, pobjedu i remi. Sirćo je u ponedjeljak zamijenio Bojana Unčanina, s kojim je sporazumno raskinut ugovor.

"Zbog loših rezultata, posebno nakon poraza od -16 i -11, zajednički smo donijeli odluku da se raziđemo. Bojanu želimo sve najbolje, on je odličan čovjek i trener, ali u ovakvim situacijama treneri nastradaju. I on je detektovao da je promjena potrebna, vidjećemo kako će biti s novim trenerom. Na rezultate su sigurno uticali loš raspored, povrede i nastupi u evropskim utakmicama, ali moralo je doći do promjene", rekla je Mirela Mirvić-Kituša, operativni menadžer Vogošće.

Unčanin je svjestan da rezultati nisu bili na očekivanom nivou.

"Jesmo se sporazumno rastali, ali oni su bili više za promjenu jer misle da će uslijediti pozitivan šok. Rezultati jesu bili loši, ima objektivnih i subjektivnih razloga za to, ali ne bih sada o tome. Nadam se da će promjena pozitivno uticati na ekipu", rekao je Unčanin.

Parovi 6. kola

Danas, 17 časova: Sloboda - Izviđač CO, 18: Borac M:tel - Sloga (Doboj), Slavija - Goražde, 19: Sloga (Gornji Vakuf - Uskoplje) - Drina, Leotar - Gračanica, Bosna Vispak - Maglaj, Lokomotiva - Konjuh, Iskra - Vogošća Poljine Hills.

Premijer liga BiH

1. Gračanica 5 4 0 1 151:104 12

2. Borac M:tel 5 4 0 1 142:117 12

3. Bosna Vispak 5 3 2 0 172:142 11

4. Izviđač CO 5 3 1 1 133:125 10

5. Sloga (GV/U) 5 2 2 1 136:131 8

6. Maglaj 5 2 1 2 136:133 7

7. Slavija 5 2 1 2 122:128 7

8. Lokomotiva 5 2 1 2 146:153 7

9. Sloboda 5 2 0 3 157:139 6

10. Sloga 4 1 3 0 108:106 6

11. Iskra 5 2 0 3 140:150 6

12. Konjuh 5 2 0 3 121:134 6

13. Goražde 5 2 0 3 128:157 6

14. Vogošća PH 5 1 1 4 106:134 4

15. Leotar 4 1 0 3 98:99 3

16. Drina 5 0 0 5 114:156 0