Rukometašice Gruda osvojile Kup BiH i stigle do duple krune

Rukometašice Gruda po četvrti put u istoriji osvojile su Kup BiH, te su tako na fenomenalan način završile sezonu u kojoj su osvojile i šampionsku titulu.

Do duple krune su stigle na domaćem terenu obzirom da su bile domaćini završnog turnira. Gruđanke su finalu bez većih problema savladale ekipu Krivaje sa 34:23. Domaće su od 11. do 16.minute napravile seriju od 5:0, a u finišu prvog dijela imale su plus 7. Gošće su početkom drugog dijela uspjele smanjiti na 17:19, ali onda šampionke pojačavaju tempo i riješavaju pitanje pobjednika. U finalu je blistala Teodora Petković sa 10 golova, dok je Karla Lovrić dodala sedam. Inače, Grude su u polufinalu bile bolje od ekipe Hadžića (34:25), dok je Krivaja slavila protiv Ilidže (27:24).