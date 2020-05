Damir Džumhur ojačao u izolaciji

Vrijeme izolacije i pauze iskoristio sam na pravi način i spreman sam da već sutra igram velike turnira i duge mečeve, poručio je danas Damir Džumhur, najbolji teniser Bosne i Hercegovine.

Prvi bh. reket minula dva mjeseca proveo je svom domu u Beogradu. Iako su u Srbiji bile uvedene restriktivne mjere u cilju borbe protiv virusa COVID-19, on je u maksimalno poštivanje pravila zaštite vrijeme iskoristio za redovno treniranje.

"Imao sam sreće da imam prijatelja vlasnika kluba u Beogradu koji mi je dozvoljavao da treniram i u vrijeme najvećih restrikcija. Koristio sam terene sa još jednim igračem i to mi je puno pomoglo da moja forma ostane na željenom nivou", kazao je Džumhur.

Između ostalog posvetio se i nekim detaljima koji su mu u određenim momentima bili i nešto slabija karika.

"Radio sam na nekim stvarima koje inače ne radim ili nemam priliku da im se posvetim mnogo. Ovo je bio jedini period u karijeri kada sam imao puno vremena za korekcije. Iskoristio sam to na najbolji mogući način, poput forhenta i servisa. Bio sam u redovnom kontaktu sa trenerima i u razgovoru sa nekim drugim igračima, trenerima i ljudima iz struke govore mi da na meni vide veliki napredak. Održavao sam kondiciju i u svom stanu, nisam bio lijen. Ovo sve je pozitivno uticalo na mene, veoma sam zadovoljan kako je sve prošlo i nadam se da će se to osjetiti i na rezultatima u budućnosti", istakao je Džumhur.

Ipak, zbog pandemije virusa korona nastavak sezone kada je riječ o zvaničnim turnirima iz međunarodnog kalendara za sada je pod velikim znakom pitanja.

"Sve je neizvjesno. Ne znamo hoćemo li imati priliku igrati na velikim turnirima. Organizatori US Opena i Rolan Garos se grčevito bore da nađu načina da se odigra. Posebno US Open koji nema osiguranje i gubi oko 400.000 miliona dolara. Ideje su da se organizuje karantin, da se nađe druga lokacija... Do 31. jula neće biti ništa, a vjerovatno će se produžiti do avgusta ili sptembra, pa onda pritom strahujemo i od novog vala virusa. Mislim da je tenis najugroženiji, jer je jedan od sportova u kojem se najviše putuje", smatra Džumhur.

Ipak određenih takmičenja trebalo bi biti već narednog mjeseca. Jedan regionalni zakazan je u Beogradu.

"Janko Tipsarević u Beogradu ima namjeru organizovati turnir na kojem bi nastupili teniseri iz Slovenije, Mađarske, BiH, Srbije i možda Španije. Igrao bi se u nekom pomalo čudnom formatu od 15. juna u grupama, a onda nakon pauze od dvije sedmice nastavak. Spremnost da igraju izrazili su između ostalih Marin Čilić, Borna Ćorić, Filip Krajinović... Takođe 'Sport klub' uskoro organizuje jednodnevni turnir na kojem ću nastupiti", kazao je Džumhur.

Pokrenuta je i incijativa da se u budućnosti organizuje regionalna teniska liga.

"Goran Ivanišević je nedavno govorio o mogućoj mini ligi. Mogu da kažem da postoji šansa za tako nešto. Imao sam na tu temu razgovor telefonski i sa Novakom Đokovićem. Ideja je dobra", kaže Džumhur i dodaje:

"Kada bi sutra počela sezona potpuno sam spreman za velike i duge mečeve. Mislim da sam trenutno jedini teniser koji trenira u regionu koji je maksimalno spreman. Znam da recimo Filipu Krajinoviću treba još nekoliko sedmica da dovede formu na maksimum. Mislim da sam u nekoj prednosti u odnosu na konkurente u ovom trenutku".

Prokomentarisao je i ideju Novaka Đokovića da se određenim teniserima pomogne finansijski dok traje pauza.

"Novakova ideja je prošla. Žao mi je što možda nije i veće suma od maksimalnih 5.000 dolara, jer je pauza jako duga za neke kada nema turnira. Podršku ITF i ATP dobili su igrači od 101. do 500. mjesta. U to nisu ušli oni sa velikim zaradama u protekle dvije godine. Ideja je u svakom slučaju za pohvalu", istakao je Džumhur.

Džumhur važi za igrača "tankih živaca". Ne tako rijetko upušta se u razgovore sa sudijama i publikom. Tvrdi da je i na tome radio u izolaciji.

"Radio sam na psihološkoj pripremi. Osjećam se bolje. Godila mi je izolacija da smirim nervozu, oslobodio sam se stresa, a vidjećemo kada počnemo igrati jesam li uspio. Volio bih da se vratim kao novi Damir i u tom smislu", zaključio je Džumhur.