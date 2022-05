Đoković: Igraću dok god budem uživao u tome

Novak Đoković iz meča u meč na Mastersu u Madridu igra sve ubjedljivije.

Najbolji teniser svijeta se poslije 82 minuta igre, pobjedom nad Hubertom Hurkačem od 6:3, 6:4, plasirao u polufinale, prvo na turnirima Serije ATP 1.000 od početka sezone.

Njemu je to 72. polufinale na masters turnirima u karijeri, što dovoljno svjedoči o nivou na kojem igra godinama unazad.

Novak je poslije pobjede nad 14. teniserom svijeta u izjavi za Amazon Prajm priznao da sada mnogo više cijeni ovakve rezultate.

"Ove godine cenim te rezultate i više nego prethodnih, pre svega zbog okolnosti u kojim sam. I dalje osećam da sam motivisan da igram i da budem na terenu, da se takmičim sa tim mlađim igračima. Očigledno je da imamo smenu generacija, ali mi stariji smo još tu. Mi smo ti momci sa iskustvom, trudimo se da ih nateramo da trče. Jedno je sigurno, igraću dok god budem uživao u tome", priznao je Đoković.

Potom se osvrnuo na igru protiv tenisera iz Vroclava.

"U prvom setu, možda nismo igrali dobro obojica, bilo je mnogo neiznuđenih grešaka. Trebalo nam je vremena da se prilagodimo uslovima, jer je bilo drugačije nego prethodnih dana. U drugom setu kvalitet tenisa je bio bolji", dodao je Novak.

Svjetski broj jedan je posebno bio zadovoljan jednim elementom u igri, servisom.

"Zaista sam dobro servirao u drugom setu. To me je održalo u životu. On je takođe dobro servirao. Zadovoljan sam time kako sam konstruisao poene, što sam pokušavao da ga nateram da trči i sve u svemu, bila je to dobra igra. Morate da se prilagodite i prihvatite uslove kako bi izvukli maksimum iz svega", zaključio je Đoković.

