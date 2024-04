Đoković ima jednu želju, a odnosi se na Nadala

Karijere Novaka Đokovića i Rafaela Nadala nalaze se na nekom drugom pravcu od onoga što smo navikli. Interesovanja su negdje drugo, prioriteti takođe, pa tenis polako ali sigurno zauzima sekundarno mjesto u životu ova dva teniska velikana.

Rivalstvo Srbina i Španca je jedno od onih koje je sve teniske fanove držalo na ivici, kako mjesta na kojima sjede, tako i živaca.

Igrali su jedan protiv drugog čak 59 puta (30-29 za Noleta), što je rekord na ATP turu kada je riječ o međusobno odigranim duelima dva igrača, ali Novak Đoković ima još jednu želju.

''Veoma poštujem legendu kao što je on, sa kojom se nadam da ću moći da igram bar još jednom prije nego što se penzioniše'', rekao je srpski teniser u okviru Laures ceremonije koja se održala prije koju veče u Madridu.

Pa je potom dodao.

''Veoma poštujem Rafu, on je dobar čovjek i legenda našeg sporta, on je moj najvažniji rival. U Australiji sam rekao da se nadam da ću ga vidjeti na jednom ili dva turnira i nadam se da ću to učiniti'', kazao je Nole.

Bilo je raznih spekulacija da bi se Nadal mogao povući čak nakon Rolan Garosa, ali on je ove nedjelje najavio da će igrati za tim Evrope na Lejver kupu u septembru i time opovrgao navedene glasine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.