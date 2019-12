Đoković na stadionu Monaka počeo pripreme za novu sezonu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković već se okrenuo novoj sezoni. Đoković je počeo pripreme za 2019/20. u kojoj će pokušati da se vrati na prvo mjesto na ATP rang-listi.

Novak je na društvenim mrežama objavio snimak sa treninga na stadionu "Luj drugi", na kojem igra fudbalski klub Monako.

"Trening na staduionu 'Luj drugi' uz zalazak sunca. Blagosloven sam", napisao je Đoković na Instagramu.

On je prije nekoliko dana završio odmor na Baliju i počeo pripreme.

Osvajač 16 grend slem titula će novu sezonu početi na egzibicionom Mubadala turniru u Abu Dabiju (od 19. do 21. decembra), poslije čega će otputovati na ATP kup u Australiju.

You've all heard of Novak Djokovic, the tennis player. But how about Novak Djokovic, the hurdler?

