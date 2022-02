Đoković ne može bez vakcine na Rolan Garos

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rizikuje svoju karijeru jer mu neće biti dozvoljeno da prisustvuje Rolan Garosu nakon što je vlada pooštrila ograničenja zbog virusa korona.

Prema novom pravilniku, koji će stupiti na snagu 15. februara, potvrda o oporavku - koja trenutno služi Đokoviću da uđe u zemlju i prisustvuje Otvorenom prvenstvu Francuske - važiće od četiri do šest mjeseci, prenosi SchengenVisaInfo.com.

Takve mjere ometaju Đokovićeve šanse da prisustvuje događaju, jer je tvrdio da je bio pozitivan na kovid-19 sredinom decembra. Do 22. maja, kada je zvanično planirano da se održi Rolan Garos, Đokoviću će isteći potvrda o oporavku, a on bi mogao da prisustvuje događaju samo ako odluči da se vakciniše ili ponovo bude pozitivan na virus u ovom roku.

Prema podacima francuskog Ministarstva sporta, za Đokovićev slučaj neće biti izuzetka, jer se vakcinacija odnosi na sve građane i putnike.

"Ovo će važiti za sve koji su gledaoci ili profesionalni sportisti. I ovo je do daljnjeg. Što se Rolan Garosa tiče, to je u maju. Situacija se može promijeniti do tada i nadamo se da će biti povoljnija. Vidjećemo, ali jasno je da nema izuzetaka", saopštilo je Ministarstvo ranije ove nedjelje.

Ranije ovog mjeseca, Đoković je deportovan iz Australije i zabranjeno mu je da igra na Australijan openu jer nije ispunio kriterijume za vakcinaciju protiv kovid-19 u ovoj zemlji.

Đokovićev sljedeći turnir u Dubaiu zakazan je za 21. februar. Da bi prisustvovao ovom događaju, Đoković će morati da obezbjedi PCR test prije ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate.