Đoković osvojio Vimbldon, duva za vrat Nadalu

Srpski teniser Novak Đoković po sedmi put u karijeri pokorio je Vimbldon pošto je u finalu bio bolji od Nika Kirjosa s 3:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3). Noletu je ovo 21 gren slem pehar u karijeri i sada ima jedan manje od rekordera Rafaela Nadala. Dodajmo i to da je ovo prvi put da je Nole bio bolji od tenisera iz Australije.

Srpskom teniseru je ovo bilo 32. gren slem finale u karijeri i 21. put izlazi kao pobjednik. Niko nikada u istoriji tenisa nije igrao ovoliko finala i odmah iza Noleta je legendarni Rodžer Federer koji je za sada na koti 31. Ovo je Đokoviću i Kirjosu bio treći međusobni meč i na početku je izgledalo da će Australijanac doći do nove pobjede, ali je Nole dodao gas i nakon izgubljenog prvog seta ipak došao do titule najboljeg. Treba istaći da njih dvojica već godinama nisu igrali međusobni meč i Kirjos je obje pobjede ostvario još 2017. i to prvo u Akapulku, a zatim na Indijan Velsu.

Đokoviću je ovo sedmi pehar na Vimbldonu i sada ima samo jedan manje od rekordera Federera. Osim tog rekorda Nole juri i rekord Nadala po broju gren slem titula i sada ima samo jednu manje. Đoković je na Vimbldonu slavio prvi put 2011. a zatim je bio najbolji 2014, 2015, 2018, 2019. i 2021. s tim da se 2020. nije igralo zbog pandemije virusa korona. Iako je došao do vrijedne pobjede Nole je izgubio 2.000 bodova jer je ATP kaznio Vimbldon zbog toga što na turniru nisu mogli da učestvuju teniseri iz Rusije i Bjelorusije. Sutra izlazi nova ATP lista i od danas će Đoković biti na sedmom mjestu.