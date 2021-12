Đoković pred meč sa Hrvatima: Jedna stvar je bitna, bez obzira šta se desi na terenu

Dejvis kup reprezentacija Srbije uspjela je da pobjedi Kazahstan (2:1) i plasira se u polufinale pomenutog takmičenja, a tamo će se u borbi za finale u petak boriti protiv Hrvatske.

Srbija je u posljednjh deset mečeva u Dejvis kupu čak devet puta slavila protiv Hrvata koji, doduše, ove godine sjajno izgledaju. Imaju najbolji dubl svijeta, svi znamo šta može Marin Čilić, dok je Borna Gojo veliko iznenađenje.

"Rivalstvo je veliko, mi smo komšije. Uvek je to neki dodatni pritisak, motiv, pritisak, obe zemlje žele pobedu. Bez obzira šta se dogodi na terenu, ono šta je bitno jeste da postoji poštovanje i prijateljstvo na terenu i van njega. Siguran sam da će oba tima dati sve za pobedu. Nije u pitanju samo pobeda na talonu, već i to što igramo jedni protiv drugih, obema reprezentacija to mnogo znači", rekao je Đoković i dodao:

"Hajde da vidimo šta će se desiti, nadam se da ćemo dobiti taj prvi singl. Imamo dan za odmor, dan je dug. Kada niste na terenu, emotivno ste tu, navijate, podržavate sunarodnike, stvarno je razlika velika. Lepo je kada imate dan više da se odmorite i da skupite energiju. Imamo dobru hemiju, možemo do pobede i to nam je cilj, veoma smo motivisani", izjavio je Đoković.

(Telegraf.rs)