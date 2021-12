Đoković šutiranjem torbe nasmijao Modrića

Srpska Dejvis Kup reprezentacija se saplela u polufinalu, Hrvatska je na kraju odnijela konačnu pobjedu i igraće četvrti put za prestižni trofej, a Srbiji ostaje da izvuče pouke iz okršaja koji je lako mogao (i morao) da ode u njihovu korist.

Selektor Troicki će imati o čemu da porazmisli ovih dana, a sigurno je da je najviše emocija potrošio svjetski broj jedan Novak Đokovića, koji, nažalost, nije uspio da iznese trijumf nad Hrvatima. Pošteno je reći, nije mogao sam.

U jednom momentu dubl bitke sa Hrvatima Novak je u naletu bijesa šutnuo torbu koja se nalazila pokraj klupe, Troicki ga je samo pogledom ispratio, nije progovarao, a čitava ova scena zabavila je fudbalsku vedetu Reala Luku Modrića, koji je sa tribina bodrio svoje zemljake.

I ovaj prizor dovoljno svjedoči o tome koliko je Nole bio "zagrijan" da se ode u finale i koliko mu je teško pao neuspjeh koji je u tom trenutku, dok je šutirao torbu, bio na vidiku.

Djokovic kicking his bag and Luka Modric laughing about it #DavisCupFinals pic.twitter.com/qteABdJIsL