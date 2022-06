Kirjos pljunuo ka navijaču

Australijski teniser Nik Kirjos plasirao se u 2. kolo Vimbldona pošto je poslije velike drame savladao 219. tenisera svijeta Pola Džaba sa 3:2 (6:3, 1:6, 5:7, 7:6, 5:7), a po svemu sudeći, i na ovom meču nije mogao da se suzdrži.

Naime, Australijanac je nastavio sa skandaloznim ponašanjem koje ga prati od početka karijere, pa je tako, kada je završio neizvjestan meč, pljunuo ka navijaču.

To je bio odgovor na podršku koju je dobar dio publike pržao domaćem teniseru.

