Na naslovnicama većine australijskih medija gotovo identičan naslov: "Napolje!"

U mnogim australijskim novinama subotnjeg jutra osvanuli su gotovo identični naslovi, koji šalju jasnu poruku vezanu za slučaj Novaka Đokovića.

"Napolje!", stoji na naslovnici "Herald Suna".

Isto je i na naslovnoj stranici novina "The Age", gdje se još ističe krupnim slovima da je "odbijena viza zvijezde".

The front page of The Saturday Age for January 15, 2022. Read more news online here: https://t.co/jI69MmqQE4 pic.twitter.com/7AW70V6t35