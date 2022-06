Nadal o Đokoviću: Iskreno, baš me briga

Rafael Nadal kaže da mu uopšte neće smetati ukoliko Novak Đoković bude imao više grend slem titula od njega.

Nadal je ove godine osvojio oba odigrana grend slema - Australijan open i Rolan Garos - i došao do ukupno 22 titule, čime je pobjegao Đokoviću i Federeru na +2.

"Oduvijek sam sebe smatrao normalnim likom, tako da ako sam ja to uspio, vjerujem da može i neko drugi. Jasno je da je rekord od 22 slema nešto što je moguće da neko nadmaši. Siguran sam da će se to desiti. Sa druge strane, 14 titula na Rolan Garosu... To je baš teško", rekao je Nadal za CNN.

Tridesetšestogodišnji Španac ističe da želi da bude igrač sa najviše grend slem titula u istoriji, ali...

"To nije nešto čime sam opsjednut i nije nešto što može da mi promijeni način razmišljanja. Iskreno, baš me briga ako Novak osvoji 23, a ja ostanem na 22 titule. To uopšte neće uticati na moju sreću, ni jedan procenat", jasan je Rafa.

Jedna od tema intervjua bilo je i Nadalovo povrijeđeno stopalo, koje je bilo "umrtvljeno" tokom većeg dijela turnira.

"Nešto se poslije pandemije dogodilo sa mojim stopalom. Često ne mogu da ublažim bol dovoljno da bih trenirao i igrao. Jedino što mogu je da prolazim kroz sve ove izazove. Oduvijek ću imati želju da nastavim da se borim i gajiti ljubav prema ovoj igri. Oduvijek sam želio samo da nastavim da se borim. Vjerovatno sam zbog toga u poziciji u kojoj jesam danas", ispričao je Nadal.

Oko penzije je objavio dobre vijesti za njegove navijače i ljubitelje tenisa.

"Nikada mi nije bilo na umu da poslije ovog turnira odem u penziju, ali, naravno, postoji ta mogućnost ako se situacija (sa stopalom) ne popravi. Ne znamo šta može da se desi", pomalo nedorečen ostaje Rafa.

