Nadal o situaciji na Vimbldonu: Nemam stav, a nije ni bitno

​Španski teniser Rafael Nadal je poslije plasmana u drugo kolo Rolan Garosa govorio o situaciji na Vimbldonu.

Nadal je na početku RG razbio Džordana Tompsona sa 6:2, 6:2, 6:2.

O situaciji na Vimbldonu i oduzimanju bodova od strane ATP, Rafa kaže sljedeće:

"Nemam jasan stav. Tu uvijek postoji ovlašćeno tijelo ili neka osoba koja donosi odluke i igrači moraju da ih poštuju. Svi igrači imaju svoje stavove o svemu i u ovom svijetu nam je potreban neko ko donosi odluke. Nije bitno da li sam ja saglasan", rekao je Nadal.

Rafu su pitali i o tome što njegov stric Toni već neko vrijeme trenira Feliksa Ože-Alijasima.

"On mi je stric, dao mi je sve. Ja sam profesionalni teniser zbog njega, ali morate da pitate Feliksa šta on misli o tome šta mu Toni donosi. Siguran sam da mu pozitivno pomaže. On je strastven, pametan i iskusan", objasnio je trinaestostruki šampion Rolan Garosa i podvukao:

"Na kraju krajeva, razumem obe strane. Poštujem i razumem poziciju Vimbldona, bez sumnje, ali, sa druge strane, razumem i poštujem to da ATP štiti svoje članove".

U meču sa Tompsonom se nisu vidjeli znakovi povrede stopala, zbog kojih, pored ostalog, nije osvoji nijednu titulu ove sezone na šljaci.

"Samopouzdanje jeste veće kada osvojite Monte Karlo, Barselonu, Madrid ili Rim. Jasno je svima to razumjeti, zar ne? Kad pobjeđujete imate više samopouzdanja, a kada to nije slučaj, onda je drugačije. Povrijedio sam se i to je to. Šta god da se desilo u prošlosti, sada smo ovdje. Na Rolan Garosu. I dajem sve od sebe", izjavio je Rafa i dodao:

"Kakav bih bio da se nisam povrijedio ne znamo i nikada nećemo znati. Nisam veliki ljubitelj 'šta bi bilo kad bi bilo', 'ako' je opasna riječ", prenosi B92.