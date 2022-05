Novak Đoković - Danil Medvedev, bitka za prvo mjesto ATP liste

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković započeo je 370. nedjelju na vrhu ATP liste poslije osvojene titule na Mastersu u Rimu. Mnogo se polemiše oko toga koliko dugo će se tu zadržati, a sve će umnogome zavisiti od predstojećih njegovih rezultata. Ali, ne pita se samo Nole, na to će umnogome uticati i rezultati Rusa Danila Medvedeva na Rolan Garosu i Ženevi.

Zagarantovano će Đoković biti prvi do kraja Gren slema u Parizu, što će reći da će se na toj poziciji zadržati još barem tri sedmice, odnosno imaće 372 nedjelje pored svojeg imena. Do apsolutnog rekorda Štefi Graf preostaće mu pet nedelja, piše "Telegraf".

Samim tim, biće zanimljivo vidjeti kako stoje kalkulacije kada je u pitanju Novakov ostanak na prvom mjestu ATP liste. Problem pravi to što se Medvedev ove sedmice vraća na teren na turniru u švajcarskoj Ženevi i njegov učinak tu odrediće djelimično šta će mu biti potrebno da "smakne" Đokovića sa trona na Rolan Garosu.

Novak mora da osvoji titulu, ako planira da ostane na prvom mjestu ATP liste

Ne postoji nijedan scenario po kojem bi Novak ostao prvi igrač svijeta poslije Rolan Garosa, a da on ne uključuje osvajanje titule. Brani trofej, ujedno i 2.000 bodova, a trenutno stoji na 8.660 bodova na prvom mjestu. Međutim, sljedeće sedmice mu se briše 250 poena osvojenih u Beogradu prošle godine pred drugi Grend slem.

To znači da Novak sve i da izgubi u finalu pada na 7.610 bodova, što je manje od onoga što bi Medvedev imao čak i da izgubi u prvim kolima Rolan Garosa i Ženeve. Sve to stavlja dodatni pritisak na najboljeg igrača planete, koji željno iščekuje da vidi žrijeb za najveći turnir na šljaci.

Čak i da osvoji titulu, postoji bojazan da bi mogao da padne sa prvog mjesta.

Drugi scenario koji dolazi u ozbir jeste da Novak osvoji titulu u Parizu, ali da Medvedev mora da ostane na manje od 8.400 bodova zbirno. To automatski znači da Rus mora ili da ispadne prije polufinala Rolan Garosa ili da prethodno u Ženevi ne zaigra u polufinalu.

Posljednji scenario glasi da Medvedev može da dođe do prvog mjesta, čak iako Novak uzme 21. grend slem trofej u karijeri. Da bi se tako nešto dogodilo, biće dovoljno da Medvedev uđe u finale u Parizu ili da stigne do polufinala na Rolan Garosu i barem do polufinala u Ženevi.

Sve u svemu, čeka nas turbulentnih par nedjelja na teniskoj sceni. Apsolutno sve oči biće uprte u Danila Medvedeva i Novaka Đokovića. Vidjećemo samo da li će se neko naći usput da im pomrsi račune.