Objavljena dokumentacija koju je Novak podnio prije ulaska u Australiju

Objavljena je kompletna dokumentacija koju je Novak Đoković podneo prije ulaska u Australiju.

Interakcija Novaka Đokovića i radnika pasoške kontrole trajao je svega nekoliko minuta, a kako stoji u zvaničnoj dokumentaciji predatoj na sudu, došlo je do nesporazuma.

Srpski teniser je razumio da dokumentacija koju posjeduje nije odgovarajuća i on je momentalno pozvao graničnu policiju.

Rečeno mu je da se na kamerama vidi sve što se događalo otkako je sletio, kao i da je snimljen cio razgovor i kada je Novaku Đokoviću zatraženo da preda dokumenta, predao je sva koja je imao i ista ta su poslata sudu nekoliko dana kasnije.

Takođe je prikazao rezultate PCR testova na virus koronu, gdje se jasno vidi da je Novak Đoković 16. decembra bio pozitivan na koronu, a 22. decembra je dobio negativan test.

Dodatna dokumenta je poslao jer je razumio da je dobio medicinsko izuzeće zato što je u posljednjih šest mjeseci bio zaražen koronom.

Njegov razgovor sa graničnom policijom je bio prekidan šest do osam puta jer je čovek koji je vodio intervju morao da izlazi iz sobe kako bi se konsultovao sa svojim supervizorima oko dokumenata koje Novak Đoković posjeduje.

U jednom momentu je srpski teniser uzeo svoj telefon kako bi kontaktirao agenta i obavijestio ga o svemu da bi mu nakon 15 do 20 minuta rečeno da mu nije dozvoljeno korišćenje mobilnog telefona.

Novak je telefon ugasio i ostavio u torbi gdje su bile ostane njegove stvari, pa je nakon nekih 90 minuta intervju završen i rečeno mu je da može da se odmori na sofi koja se nalazi u susjednoj prostoriji.

Nekoliko sati kasnije mu je rečeno da će mu viza biti ukinuta, na šta je uslijedio odgovor da je nedavno bio zaražen koronom i da zbog toga može da dobije medicinsko izuzeće, na šta mu je rečeno da to nije istina i pripremljeni su papiri za otkaivanje vize.

Novak Đoković je odbio da te papire potpiše i dodao da je bio zbunjen zbog svega što se dogodilo i nije želio da radi ništa bez prisustva ili makar savjeta svojih advokata i da čak nije ni razumio šta je na tim papirima.

Bilo je 4 ujutru i nije imao nikog oko sebe, a trebala mu je pomoć advokata do kojih nije mogao da dođe sve do 8 ujutru, kada mu je rečeno da ima 20 minuta da ispriča nešto što bi pomoglo njegovom slučaju i uticalo na to da se odbijanje vize spriječi.

"Dakle, dajete mi zakonskih 20 minuta da pokušam da pružim dodatne informacije koje nemam? U četiri sata ujutru? Mislim, doveli ste me u veoma nezgodnu situaciju u kojoj u četiri ujutru ne mogu da pozovem predsednika Teniskog saveza Australije, ne mogu da stupim u kontakt sa bilo kim iz vlade Viktorije preko Teniske federacije", rekao je Đoković.

Đoković je zatražio još vremena da se konsultuje sa advokatima i naveo da je podnio svu potrebnu papirologiju: "I ne bih sedeo ovde ispred vas da nisam poštovao sva pravila i propise koje je postavila vaša vlada. Tako da ja ne znam šta ovo znači... meni je to malo šokantno, da mi dajete obaveštenje o ukidanju vize, na osnovu čega?", pitao je Đoković.

Na to je rečeno da će njegovi advokati imati pravo da ulože žalbu ukoliko dođe do ukidanja Novakove vize.

