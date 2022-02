Oglasio se "cimer" iz imigracionog hotela: Novače, hvala za sve

Iranac Mehdi Ali, koji se devet godina nalazi u imigracionom hotelu u kom je bio i Đoković u Australiji, oglasio se na društvenim mrežama.

Priču Mehdija Alija svjetska javnost saznala je upravo zbog Novaka Đokovića, koji se našao u istom imigracionom hotelu.

Zbog toga što su njegovu priču mogli svi da čuju, Ali je zahvalio srpskom teniseru.

"Hvala, Novače, što javno govoriš o nama i pokušavaš da pomogneš nama i drugima koji imaju probleme", napisao je Ali na Twitteru i postavio snimak Novakovog intervjua za RTS.

Thank you @DjokerNole for speaking about us and trying to find away to help us and others who are suffering.https://t.co/VOiMfQOOvP