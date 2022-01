Poznato kada Đoković izlazi na saslušanje

MELBURN - Srpski teniser Novak Đoković izaći će na novo saslušanje u subotu oko 10:15 po lokalnom, odnosno u subotu u 00:15 po našem vremenu.

Federalni sud će donijeti konačnu odluku, tačnije sudija Džon O‘Kalahan.

Novak Djokovic v Minister for Immigration has been transferred from the @FCFCOA to the Federal Court of Australia. The hearing listed before Justice O’Callaghan at 10:15am AEDT tomorrow, Sat 15 Jan 2022, will be live streamed on our YouTube channel - https://t.co/7r473YrQRS pic.twitter.com/ifc72Kpsjt