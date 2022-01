Prva fotografija Novaka sa slobode: Uprkos svemu, želim da igram na Australijan openu

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković oglasio se prvi put poslije nekoliko dana otkako je u Australiji.

Đoković je u ponedeljak konačno postao slobodan poslije suđenja i otišao je pravo na trening odakle se i javio porukom i fotografijom.

"Zadovoljan sam i zahvalan što mi je sudija poništio ukidanje vize. Uprkos svemu što se desilo želim da ostanem i da pokušam da se takmičim na AO. Ostajem fokusiran na to", rekao je Novak.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037