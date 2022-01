Voditelji vrijeđali Đokovića: Lažljivi, podmukli, se**nja

Australijski voditelji vrijeđali su Novaka Đokovića u pauzi između snimanja vijesti.

Novak Đoković je u Srbiji i Australiji glavna tema ovih dana.

On je nedavno pobijedio na sudu i preinačena je odluka u vezi s ukidanjem njegove vize, pa sada trenira u Melburnu i sprema se za Australijan open.

Ipak, pojavili su se novi dokazi koji mogu da znače deportaciju srpskog tenisera i voditelji australijskih vijesti su vrijeđali Novaka Đokovića u pauzi između snimanja:

"Kada pogledamo sve, Novak Đoković je lažljivi, podmukli, se**nja. Kako god da pogledaš, nemoguće je da je samo on u pravu. Ne ideš okolo kada si pozitivan, to je slagao, sigurno je bio lažan test. I poslije toga je otišao u Španiju, a iz svega će uspjeti da se izvuče", komentarisali su voditelji.

(B92.net)

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ