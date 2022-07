Ðoković: Znam šta me čeka, spreman sam za Sinera

​LONDON - Najbolji srpski teniser Novak Ðoković izjavio je da očekuje težak meč protiv Italijana Janika Sinera u četvrtfinalu Vimbldona, prenosi "Skaj sport".

Ðoković je sinoć pobijedio Holanđanina Tima van Rajthovena 6:2, 4:6, 6:1, 6:2, dok je Siner bio bolji od Španca Karlosa Alkaraza 6:1, 6:4, 6:7, 6:3.

"O Sineru mogu da govorim samo u superlativima. Mlad je, a već se ostvario kao vrhunski igrač. Gledao sam kako igra na različitim podlogama, sazreo je i na velikoj sceni više ne oseća previše pritiska. Igra sa mnogo samopouzdanja i veruje da može da pobedi protiv bilo koga i to je jako važno za mladog igrača. I kao mlad je dobio mnogo mečeva protiv vrhunskih tenisera", rekao je Ðoković.

Srpski teniser je istakao da je pratio meč italijanskog tenisera protiv Alkaraza.

"Bio je dominantan u prva dva seta, posle toga je bilo napetije, bila je to borba, ali je Siner kontrolisao meč. On je veoma čvrst u svakom udarcu - servis, ritern, forhend, bekhend, stalno vrši pritisak na rivale. U tome vidim pomalo svoje igre, kada sa kraja terena odigra ravni bekhend i ostaje blizu linije da izvrši pritisak. Biće izuzetno izazovan meč za obojicu, on igra brzo, sa puno ritma, trenirali smo ovde nekoliko puta. Znam šta me ocekuje i spreman sam za to", zaključio je Ðoković.

Siner je trenutno 13. na ATP listi, a protiv Ðoković igrao je samo jednom i to prošle godine na Mastersu u Monte Karlu. Srpski teniser je slavio sa 6:4, 6:2.