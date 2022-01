Najbolji teniser svijeta Novak Ðoković odradio je danas treći trening u "Rod Lejver areni" u Melburn, a trening je prvi put bio otvoren za medije.

Na treningu su prisustvovali i zvaničnici Australijan opena.

Sparingovao je sa mladim australijskim teniserom Tristanom Šulkatom, 494. na ATP listi.

Novak Djokovic is out here on RLA training with 20-year-old Aussie Tristan Schoolkate! #AusOpen pic.twitter.com/mYaM4gvdPM