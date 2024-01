Kako čuvati bijeli luk da duže traje

Poznati britanski kuvar Džeri Džejms Stoun otkrio je način za skladištenje bijelog luka kako biste produžili njegov rok trajanja i do šest mjeseci.

"Bijeli luk je jedan od onih sastojaka poput crnog luka i šargarepe, koji je sveprisutan u bilo kojoj vrsti ukusnog jela. Zaista je važno da ga pravilno skladištimo, jer iako je jeftin, nema razloga da ga nepotrebno bacamo", rekao je on.

Džeri tvrdi da je najbolje bijeli luk čuvati na hladnom i suvom mjestu.

"Prva stvar koja je zaista važna jeste da bijeli luk voli da bude na hladnom, ali ne previše hladnom. Takođe, treba da bude na veoma suvom mjestu, jer ne podnosi vlagu", savjetuje ovaj kuvar i dodaje da bijeli luk, takođe, ne smije biti tamo gdje ima puno sunčeve svjetlosti, te da mu je potrebno mjesto sa puno vazduha.

"Bijeli luk se čuva na tamnom, suvom, hladnom mjestu bez osvjetljenja, negdje gdje se redovno provjetrava ili ima puno vazduha. To treba da bude mjesto gdje vazduh ne postaje ustajao, već cirkuliše. Zato ga ne stavljajte u fioku, to nije dobro mjesto za čuvanje luka", dodaje on.

Idealno mjesto za skladištenje bijelog luka kako bi ostao svjež mjesecima jeste korpa koja se nalazi na nekoj polici ili pultu, ali tako da nije izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti. Možete ga čuvati u papirnoj kesi, mrežastom džaku ili žičanoj činiji, jeidno je važno da to ne bude u plastičnoj kesi koja sprečava protok vazduha, prenosi super žena.

Zamrzavanje bijelog luka

Cijeli bijeli luk ili isjeckan na komadiće može da traje do 12 mjeseci u zamrzivaču.

