Međunarodni dan burgera: Najbolji burgeri i do 30% jeftiniji

Cheeseburger, Chickenburger, Spicy burger, King burger, Veggie burger ili Classic burger, kako god ih zvali hamburgeri ili burgeri su već godinama omiljeno jelo u cijelom svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Iako je Bosna i Hercegovina poznata po ukusnim tradicionalnim jelima o kojima se priča širom svijeta, građani BiH već godinama ne mogu odoljeti ni burgerima koji su postali sastavni dio njihovog jelovnika, bilo da ih spremaju sami ili pak naručuju. Kada smo kod naručivanja, Glovo aplikacija nam otkriva trendove potražnje burgera među bosanskohercegovačkim korisnicima.

Tako je putem ove aplikacije, u Bosni i Hercegovini tokom samo jedne godine naručeno više od 140.000 burgera! Zato možemo zaključiti da je burger postao jedno od omiljenih jela bosanskohercegovačkog stanovništva. Burgere, čini se vole svi, pa i oni koji broje kalorije. Tokom svih ovih godina sadržaj burgera se nadograđivao i mijenjao. Unaprijeđen je različitim sosevima, namazima, povrćem, pa čak i načinom redanja i rezanja. Činjenica je da osnovicu ukusnog burgera čini dobar i kvalitetan komad mesa. Za one koji meso ne jedu, tu su i zamjene, tako da od ovog jela niko ne odustaje.

Ko je napravio prvi hamburger?

Burgere svi volimo, toliko da su mu u američkoj državi Wisconsin u Seymouru otvorili muzej tzv. Hamburger Hall of Fame. Njemu u čast se nerijetko organizuju i takmičenja u brzom jedenju hamburgera. On ima i svoj dan, a to je 28. maj. Još uvijek jedni tvrde kako je prvi hamburger napravio Otto Kuase ili Otto Krause u njemačkom gradu Hamburgu, pa otuda i naziv hamburger. Drugi smatraju da ga je osmislio Louis Lassen koji je u Americi sada već davne 1900. godine svojim gostima želio poslužiti brzo i fino jelo, pa je stavio komad junećeg mesa u vruće pecivo. Imaju i Kinezi svoju priču koja seže u Zhou dinastiju, ali kako god bilo, bez sumnje je hamburger velika kreacija u historiji. Stoga će se na radost mnogih, njegov dan obilježavati svake godine u maju.

Mostarci najveći zaljubljenici u burgere

No, vratimo se Bosancima i Hercegovcima koji nemaju muzej posvećen hamburgerima, ali imaju naviku jedenja i naručivanja ovog ukusnog jela. Tako burgere najčešće naručuju u vremenskom periodu od 17 do 20 sati i to obično krajem radne sedmice, petkom, ali i drugim danima: srijedom, četvrtkom i nedjeljom. Upravo su u petak 20. maja, dostavljači Glova isporučili najviše burgera u jednom danu, ukupno njih 803. Po broju naručenih burgera, Sarajevo se nalazi na ubjedljivo prvom mjestu. No, ukoliko u obzir uzmemo broj ukupnih narudžbi u svakom gradu, možemo reći da su Mostarci najveći zaljubljenici u burgere - 22% njihovih narudžbi su bili burgeri. Ova dva grada slijede Biljeljina, Tuzla i Banjaluka. Imajući u vidu da se u BiH zaista vole burgeri i da se na njima ne štedi, neki od Glovo partnera za Međunarodni dan burgera 28. maj pripremili su značajne popuste. Tako će korisnici aplikacije Glovo u periodu od 27. do 29. maja (uključujući i 29. maj) moći naručiti neke burgere sa popustima do 30%, a neke čak i po 50% nižim cijenama.

Iako se u ponudi aplikacije Glovo nalazi na desetine različitih vrsta burgera, u BiH su najprodavaniji i najtraženiji cheeseburgeri ili burger sa sirom, na drugom mjestu je Spicy burger, odnosno začinjeni burger, i tek na trećem mjestu je Classic burger ili što bi rekli klasični, obični burger.

U Sarajevu se najčešće burgeri naručuju iz Mama burgers koji u ponudi ima 14 vrsta burgera, dok se u Banjaluci vole burgeri koji dolaze iz Kodiak burger § steak, koji u svojoj ponudi ima 17 različitih vrsta burgera. Upravo u navedenim restoranima pamte i bilježe najskuplje narudžbe. Tako je u oktobru prošle godine u Mama Burgers putem aplikacije Glovo naručeno osam Daddy burgera i 13 Mama burgera za šta je naručilac platio 81 euro ili više od 150,00 maraka, dok su u isto vrijeme u Kodiak Burger § Steak naručeni: Slaninar burger, Afrodizijak burger, Za malu raju burger, Nuggets burger, Kodiak specijal burger i Nadimljeni prokletnik burger i za sve to je naručilac izdvojio 71 euro ili više od 130 maraka.

Ono što možete i sami primjetiti da osim što Bosanci i Hercegovci ne štede na burgerima, također im daju i kreativne nazive, pa uz prethodno navedene, tu su i oni sa toponimima: "New York", "Texas", "Italian", "Balkan" i drugi.

