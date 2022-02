Dolčevita, modni klasik idealan za zimske dane

Svaka garderoba sastoji se od ključnih komada koje možemo kombinovati uz svaki look bez obzira na godišnje doba. Visoko na listi nezaobilaznih ključnih modnih favorita bez sumnje se nalazi toplo i ugodno pletivo.

Ono najčešće dolazi u različitim modelima, bojama i detaljima, a neizostavan moment je i cozy osjećaj koji svi obožavamo. Možemo reći kako su pletiva središte modnog svijeta s obzirom na to da se vraćaju sa svakom novom sezonom, a odjevnim kombinacijama donose trendi izgled.

Od finih tankih džempera do oversized pletiva kojima "ogrnemo" naše omiljene zimske kombinacije, u svijetu pletiva uvijek se vraćamo onim ključnim modelima koji će garderobu za hladne dane učiniti ne samo toplijom, već i bogatijom za nekoliko odličnih outfit ideja. Pletiva su odličan izbor za prelazne periode kada se biraju tanki džemperi, a tople dolčevite trendi su odgovor na niske temperature.

Jedan od najpoželjnijih modnih klasika

Baš poput svih modnih klasika, dolčevite se najčešće nose u neutralnim bojama, ali zadnjih sezona možemo vidjeti povrat prugastog uzorka na njima. Osim prugastog i neutralnog uzorka, svake sezone pojave se i dolčevite u raznim bojama.

Roza i plava boja spadaju među one koje se svake sezone vraćaju kao it boje sezone. Modni klasik poput dolčevite uvijek možemo kombinovati uz omiljeni model farmerki ili ispod poslovnog odijela. Dolčevite mogu biti u kombinaciji s romantičnom midi ili trendi mini suknjom, a možemo ih kombinovati preko haljina ili čak ispod njih - outfit ideja je pregršt, a sve što treba je nekoliko klasičnih modela koji se slažu uz svaki look.

Istorijat

Dolčevite su, vjeruje se, nastale u 15. vijeku, a postale su popularne krajem 19. vijeka, kad su ih obično nosili fizički radnici, mornari, policajci i sportisti. Ali u 20. vijeku postaju otmjeniji komad odjeće jer ih počinju nositi umjetnici i intelektualci. Pedesetih godina prošlog vijeka postale su simbol otpora formalnom oblačenju, a negdje u isto vrijeme uvukle su se i u ženske ormare.

Dolčevita je dobila ime po filmu "La Dolce Vita" iz 1960. godine italijanskog režisera Federika Felinija, u kojem legenda italijanskog filma Marčelo Mastrojani nosi crnu dolčevitu ispod bijele košulje. Dolčevita postaje simbol ležernog italijanskog načina života, a pronalazi mjesto i u holivudskim filmovima jer je nose slavne dive poput Odri Hepbern i Merilin Monro... To je ujedno bilo zlatno doba ovog odjevnog predmeta, koji se zadržao u ormarima i kolekcijama.