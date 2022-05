Navike koje narušavaju kvalitet kose

Nakon posjete salonu rijetko razmišljamo o tome da je učinak profesionalne nege sasvim moguće produžiti do narednog odlaska, a ne na nekoliko dana, kako to obično biva. Zdravlje kose ne zahtijeva ništa manje truda i pažnje od kože lica i tijela. Štaviše, rezultat njege u većoj mjeri zavisi od kvaliteta odabranih uređaja i tehnika koje koristite. Ali to nije sve, vrlo je važno ne upuštati se u loše navike, koje najčešće postaju glavni krivci lošeg stanja kose. U redovima koji slijede izdvajamo najčešće propuste iz ugla stručnjaka.

Nasumično birate šampon

Odabir šampona prema tupu kose glavni je faktor u postizanju željenog rezultata. Što je vaša kosa više oštećena, formula bi trebalo da bude manje alkalna. Dakle, korišćenje agresivnih šampona za normalnu kosu jako isušuje slabu kosu i ispira boju, a šampon obogaćen negujućim sastojcima ne pere dobro nefarbanu kosu zbog čega ona postaje bez sjaja i masna.

Prečesto koristite balzam

Korišćenje balzama za kosu nije uvijek korisno. Dodatno vlaženje i njega potrebna je samo za kosu dužu od pet centimetara, u svim ostalim slučajevima dobro odabrani šampon može ga u potpunosti zamijeniti. Ukoliko je kosa po tipu masna, nanošenje regeneratora na korijen je neoprostiva greška!

No, imajte na umu: suvi krajevi vrlo često su posljedica nedovoljne gustine regeneratora.

Zaboravite da na vlažnost kose ne utiče samo njega

Zimi je kosa uvijek suvlja nego ljeti. Glavni razlog tome je vazduh u prostoru u kome boravimo. Ali, uprkos nagovoru, uvijek zaboravite da staviti ovlaživač vazduha kod kuće. Naravno, dodatni proizvodi s ispiranjem mogu pomoći, ali ne puno. Kao rezultat toga, mnoge dame moraju da skrate kosu više nego što su planirale.

Masku za kosu ne držite dovoljno dugo

Ako masku držite kraće od navedenog vremena, smatrajte da su i dejstvo i vrijeme izgubljeni. Ako je napisano - "ostavite da djeluje pet minuta", onda to znači "najmanje pet minuta". Potrebno je vrijeme da maska prodre u strukturu vlasi, tada proces dolazi do svog logičnog kraja - pigmenti ostaju ispod ljuskica kutikule vlasi, a upravo kiselo okruženje pridonosi procesu zatvaranja kutikule. Ako maska nije odradila svoje, kutikula će ostati otvorena, što znači da kosa neće biti meka, glatka i sjajna.

Ne ispirate kosu slatkom vodom nakon kupanja u slanoj vodi

Kupanje u slanoj vodi takođe nije poželjno. Istovremeno, mnoge djevojke odmah nakon toga peru kosu slatkom vodom. I ne uzalud! Slana voda se suši i formira kristale soli. Time se primjetno labavi površina kose, i ona postaje lomljiva i suva.

Neredovno se farbate

Nepravilno farbanje uzrokuje mnogo više štete vašoj kosi nego samo farbanje. Nakon zahvata čitava struktura kose ispunjena je pigmentima, koji će potrajati najviše mjesec dana. Nakon postupnog ispiranja pigmenata, kosa ostaje porozne strukture, postaje osjetljiva na suvoću, lomljivost i trenje.

Prečesto (i drastično) mijenjate nijanse

Vječiti hirovi s promjenom boje - danas crvena, sutra crna, prekosutra plava, pa platinasta, nepovoljno utiču na kvalitet kose. Stoga će svaki kompetentni frizer pokušati što mekše da nijansira kosu, poštujući postojeće tehnologije bojenja i vremenske intervale, kako ne bi naštetio vašem glavnom izvoru ljepote.

(Citymagazine.danas.rs)