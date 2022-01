Oaza premium brendova sa sniženjima do 70 posto nadomak Banjaluke

Nakon praznične groznice koja je sve zatresla stiže ono doba godine: popusti, saldi, sale… -20, -30, -50, -70 posto. Bilo da je riječ o klasici koju je uvijek potrebno imati u ormaru ili se govori o stvarima koje su pravi odraz trenda - sezonska sniženja su idealna prilika da se modni komadi ugrabe po najpristupačnijim cijenama.

Kad je riječ o zimskom sezonskom sniženju, svi prvo pomišljaju na jakne, džempere, tople dukserice i prsluke, ali i dobre cipele. Upravo ovi komadi idealni su za naredne mjesece, koji će i te kako biti hladni, a ujedno možete ugrabiti najbolje po najpristupačnijim cijenama i biti spremni za iduću sezonu.

Iako su sniženja svuda oko nas, u trgovinama su gužve i krpice samo čekaju da ih se pokupi, veoma je bitno izabrati mjesto na kojem možete obaviti sve i to po najpristupačnijim cijenama i popustima, koji idu i do vrtoglavih 70 posto.

Modne krpice, dječja odjeća, kozmetika, knjige, kućanske potrepštine... s potpisom najpoznatijih svjetskih brendova mogu se naći u najidealnijoj šoping oazi Designer Outletu Croatia, smještenom na samo sat i po vožnje od Banjaluke, a čini najveći outlet kompleks u Hrvatskoj. Uz otvorenu arhitekturu u village stilu na ovoj lokaciji ćete se osjećati kao kod kuće, a uz to je i idealno mjesto za jednodnevni izlet s obzirom na to da se nalazi odmah uz robnu kuću "Ikea".

Iako je većina trgovina već krenula sa svojim zimskim rasprodajama, popusti variraju od trgovine do trgovine, a ono što je specifično u Designer Outletu Croatia je da je apsolutno ponuda u svim prodavnicama na početnom sniženju od cijelih 30 posto, na šta svaka trgovina daje dodatna sniženja pa cijene padaju i do 70 posto.

Nijedna zimska kolekcija nije potpuna bez dobrog modela jakne ili kaputa, a u ponudi omiljenih brendova outleta, koji se proteže na nevjerovatnih 15.000 kvadratnih metara, možete pronaći tople komade za one najhladnije dane. Najkvalitetnije i najtoplije kapute i jakne po ultraniskim cijenama u ponudi imaju "Hugo Boss", "Patrizia Pepe", "Guess", "Replay", "Ted Baker", "Under Armour" i "Superdry". Važno je napomenuti da upravo u "Hugo Bossu" dominiraju vanvremenski kaputi savršenih ravnih krojeva od najkvalitetnijih materijala, a sniženje od 30 posto je idealno za ugrabiti idealan kaput za nju i njega.

Kada je riječ o savršenoj, ali i udobnoj odjeći ovdje možete pronaći i komade iz "Hugo Boss" x "Russell Athletic" saradnje, koja spaja umjetnost krojenja s klasičnom sportskom odjećom kako bi se ponudili udobnost i besprekoran stil. Ova kolekcija po sniženim cijenama dostupna je upravo u "Hugo Boss" radnjama u Designer Outletu Croatia.

Kad je riječ o vrhunskoj izradi i kvalitetu, tu je i premium brend "Patrizia Pepe", koji u svojoj ponudi ima ženske kapute i jakne jedinstvenih krojeva i najfinijih materijala. Udobnost i elegancija kojima odiše svaki komad mogu se spojiti i sa dinamičnim aksesoarom i obućom.

Kako biste zaokružili outfit, u kupovinu je neophodno uvrstiti i obuću. Na aktuelnim sniženjima mogu se pronaći od klasičnih modela, koji će se lako uklopiti u svaki look i stil, do statement obuće, poput štikli i čizama u kojima nijedan vaš korak neće proći neprimijećeno. Upravo takvu obuću donose "Ecco", "Skechers", "Mass", "Timberland", "Nine West" i mnogi drugi brendovi, čiji su artikli na sniženju i do 70 posto.

S fokusom na trendove i modele koji će obilježiti 2022. godinu, ili barem njen početak, premium brendovi najavili su još jednu modnu godinu, koja, ako je suditi prema prvim modelima, neće donijeti velika iznenađenja, ali će donijeti modne favorite koje ćete obožavati. U središtu modnih kolekcija ističu se modeli koji na najbolji način spajaju eleganciju klasika, jednostavnost basic modela i udobnost loungeweara. Ovakve kolekcije po više nego pristupačnim cijenama donose "Adidas", "Europa 92", "Armani Exchange", "Benetton", "Calvin Klein", "Gant", "Lee Cooper", "Replay", "Retro Jeans", "S.Oliver", "Tom Tailor", "Tommy Hilfiger" i mnogi drugi.

Ukoliko želite da se istaknete određenim odjevnim predmetom, da budete posebni i drugačiji te za sebe ugrabite taj jedan komad koji zaustavlja dah u prostoriji kad uđete, brendovi "Desigual", "Ted Baker" i "Guess" su prava lokacija za vas. Vrhunska izrada i poseban izbor uzoraka uz dizajn koji ostavlja utisak polazna su tačka pomenutih brendova koji u Designer Outletu Croatia donose svoje kolekcije po najnižim mogućim cijenama.

Pored crnih modela, koji su apsolutni favoriti baš svake sezone, ove godine u cijelu priču su se ušunjali i uzorci koji u sva modna izdanja unose svojevrsni twist te svaku kombinaciju čine još boljom!

Dašak šoping čarolije na ovom mjestu donose kolekcije više od 100 lifestyle, beauty i modnih brendova, koji nude ponešto za svakoga, te se ovdje mogu pronaći home & lifestyle trgovine kao što su "Douglas", "Family posteljine" te "Home&Cook", gdje se sve potrepštine za kuću te najkvalitetniji proizvodi mogu naći po ultrasniženim cijenama. Apsolutni hit na ovom polju je uređaj za parno peglanje, čija je cijena pala za cijelih 40 posto te ga možete kupiti za svega 40 KM.

Designer Outlet Croatia izgledom, uslugom i nevjerovatnim popustima pruža potpuno drugačije iskustvo kupovine te uz kafić i restoran na istoj lokaciji čini mjesto za razonodu i opuštanje, prilagođeno svim članovima porodice. Uz obavezno sniženje od 30 posto, na koje svaka radnja nudi dodatne popuste, građani BiH imaju mogućnost i povrata poreza na graničnom prelazu te na taj način mogu da uštede još više i kupovinu pretvore u pravo uživanje.