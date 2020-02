Prirodni proizvod mlade Tešanjke: Čemu sapun kad imaš saFun

Malo je proizvoda koji se tako često upotrebljavaju i koji su tako korisni kao sapun. Ljudi ga koriste od rane mladosti do poznih godina. Njegova proizvodnja počela je u dalekoj prošlosti i isprva je smatran luksuznom robom, ali vremenom je postao proizvod bez kojeg ljudi ne mogu zamisliti svakodnevni život.

Sapun, voda i zdrav razum najbolji su za dezinfekciju, kazao je priznati kanadski doktor Vilijam Osler, a njegovom izrekom vodi se i mlada Tešanjka Amra Dervić. Sa trenutnom adresom u Banjaluci, kao student Medicinskog fakulteta, spravlja sapune od zdravog kozjeg mlijeka sa raznim dodacima, a pod zajedničkim nazivom "SaFuni by Amy" i sa zanimljivim sloganom "Čemu sapun kad imaš saFun".

Kako Amra kazuje, ideja da izrađuje sapune došla je spontano kada je u rodnom Tešnju bila na ljetnom raspustu i kada je pila kozje mlijeko, jer njen organizam nije dobro podnosio kravlje mlijeko.

"Konzumirajući kozje mlijeko, u jednom momentu mi je sinulo da pokušam napraviti sapun. Inače imam zahtjevnu kožu, tako da sam već koristila prirodne sapune. Prve sapune koje sam napravila podijelila sam bliskim osobama. Zavladalo je oduševljenje i svi su podržali moju ideju", pojašnjava Amra.

Sapunima izrađenim od kozjeg mlijeka koža lica i tijela može se učiniti mekom, zdravom i lijepom. U sapunima koje proizvodi, Amra kombinuje razne sastojke. Ima tu lavande, kamilice, cimeta, kafe, tikve, nevena, meda, čija sjemenki, kurkume...

"U svakom sapunu glavni sastojak je kozje mlijeko, za koje mogu reći da je neiskorišteno blago. Bogato je mnogim vitaminima i mineralima koji su potrebni, kako našem organizmu tako i koži kao zasebnom organu. Mlijeko kombinujem sa raznim drugim sastojcima, od čajeva, ulja, začina, hidrolata pa čak i tikva se našla u sapunu", pojašnjava Amra.

A baš zbog kombinacije raznih sastojaka u sapunima, da jedan ne bi isključivao drugi, potrebno je poznavanje sastava određenih biljaka te ostalih preparata koji se sljubljuju u jednom sapunu.

"Znanje je potrebno i ključno. Još od osnovne škole sam voljela da sakupljam biljke za herbarijum i da naučim nešto više o njima. Od mame sam za rođendan dobila knjigu sa slikama o različitom ljekovitom bilju, periodu branja i načinu korištenja, koja mi i danas služi kao uputa pri izradi sapuna", kazuje Amra.

Priča buduća doktorica da prije dodavanja sastojaka u sapun vrši istraživanja te da provjeri svaki sastojak prije nego što odluči da ga učini dijelom sapuna. Ako je u pitanju biljka, istraži koji dio se koristi, za šta se koristi, kako se koristi i u kojoj mjeri. Takođe, vodi se i čulom mirisa kada su u pitanju određeni začini ili mirisna ulja, a prije dodavanja sve ih sastavi. Ako prođu test, onda ih dodaje u sapun.

"Kako bih stigla do procesa izrade sapuna i izlijevanja smjese u kalupe, prva stavka je najbitnija, a to je priprema. Kada kažem priprema, mislim na nabavku svih potrebnih sastojaka, pripremu kalupa, zatim vaganje sastojaka koji čine sapun. To može trajati i danima, ovisno o tome da li mogu pronaći željeni sastojak. Proces 'mućkanja' sastojaka je brz - nekih pola do sat vremena, ovisno o načinu izrade", pojašnjava Amra.

A proizvodi sapune za suvu te sapune za masniji/mješoviti tip kože, jer kako navodi, razlikuju se zato što se i sama njega različitog tipa kože razlikuje.

"Suha koža ne želi biti dodatno isušena, pogotovo kada je zimski period. Nju je potrebno 'nahraniti'. Tako i masna koža ne želi višak ulja i sastojaka koji će dodatno zatvoriti pore i stvoriti podlogu koja je idealna za nastanak infekcije. Zbog toga je vrlo važno da sapun bude prilagođen tipu kože", kazuje Amra.

Na Amrinom Instagram profilu safun_by_amy ispod fotografija brojni su komentari kako sapuni i izgledaju fenomenalno te da svojim izgledam veoma podsjećaju na kolače.

"Pročitala sam jednom: 'Ako nešto ne možeš pojesti, ne stavljaj to ni na kožu.' Tako da se vodim tim - svi sastojci su prirodni, a sapuni jestivi... U sapunima nema konzervansa, parabena, sulfata, i boje kojima obogaćujem sapune su dobijene iz prirode", ponosna je Amra.

Kada se odlučivala kako će se javnosti predstaviti, pod kojim nazivom, opredijelila se za zanimljivu konstrukciju - "SaFun by Amy" te kazuje da je željela nešto neobično, a opet jednostavno, što bi se reklo - narodno.

"Moram da pohvalim mog dragog prijatelja Nikolu Grulovića, koji stoji iza ovog super naziva i slogana 'Čemu sapun kad imaš saFun'. Tako je i nastao 'SaFun by Amy' - starinski, a opet sa dozom modernoga u skladu s vremenom", priča Amra, koja će učestvovati na banjalučkom "PopArt marketu", koji se održava u subotu, 8. februara, u Domu omladine.

"'PopArt market' je jedinstven događaj koji se održava u gradu. Pruža priliku i starijim i mlađim kreativcima da svoje ideje podijele sa drugima. Sa druge strane, ljubiteljima prirodnih i ručno rađenih proizvoda omogućava raznovrsnu ponudu kvalitetnih proizvoda koji su nastali uz ulaganje mnogo truda i pažnje", zaključuje Amra.