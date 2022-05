5 biljaka koje mogu biti kobne za vaše zdravlje

Nema boljeg načina za uređenje životnog prostora od ukrašavanja biljkama. Međutim, ukoliko se odlučite za pogrešne biljke, to može da bude kobno po vaše zdravlje.

Doktoricaa i toksikološkinja Keli Džonson-Arbor do 10 odsto poziva u centre za otrove uključuje izloženost ljudi biljkama.

1. Oleandar

Ova cvjetna biljka privlačna je zbog svog prekrasnog cvjetanja i toga što nije teška za održavanje - jednostavno je smjestite kod prozora i gledajte kako cvjeta. Ipak u pitanju je cvijet koji nikako ne smijete da jedete.

"Ova biljka sadrži glikozide, koji mogu da uzrokuju teška trovanja kada se konzumiraju", kaže Džonson-Arbor.

Konzumiranje ove biljke može da dovede do niskog krvnog pritiska, nepravilnog rada srca, mučnine, povraćanja, bolova u stomaku, nesvjestice, glavobolje, pa čak i smrti.

Uz to, u izvještaju iz 2001. godine u Archives of Disease in Childhood piše da uzimanje samo jednog lista oleandra može biti smrtonosno za decu.

Ova biljka može da se koristi kao otrov za pacove, ali je treba držati podalje od mačaka, pasa i drugih kućnih ljubimaca.

2. Naprstak, digitalis

Slično oleandru i naprstak (digitalis) sadrži srčane glikozide, a u pitanju je biljka koja cvjeta svake druge godine. Džonson-Arbor napominje da u godinama kada nema cvjetanja lišće koje proizvodi izgleda nevjerovatno slično bejbi špinatu.

Zabilježen je niz izvještaja o pojedincima koji su se prilično razboljeli, sa mučninom, povraćanjem i abnormalno usporenim otkucajima srca, nakon što su nenamjerno konzumirali listove ili ih iskoristili za pripremu čaja. Srećom, postoji protivotrov, stoga, ako ste bili izloženi, odmah potražite hitnu pomoć.

3. Filadendron

Popularna i jednostavna biljka za održavanje je i filadendron. U pitanju je tropska biljka, kojoj je voda poterbna otprilike svake dvije nedjelje i uspijeva u većini uslova osvijetljenja.

Međutim, filadendron sadrži kristale oksalata koji mogu da prouzrokuju toksičnost kada se dodirnu ili konzumiraju. Kada se žvaću ili progutaju, kristali mogu da uzrokuju bol u ustima, oticanje, bolno gutanje i curenje nosa. Izlaganje očiju ili kože tom biljnom soku može uzrokovati iritaciju i crvenilo.

4. Difenbahija

U pitanju je biljka koja ima isti odbrambeni mehanizam kristala oksalata kao i filadendron. U stvari, samo internacionalno ime ove biljke - dumb can, potiče od njegove toksičnosti, jer gutanjem difenbahije mogu se uzrokovati poteškoće u govoru ili gubitak govora.

Iako su simptomi koje možete osjetiti nakon uzimanja ove biljke zastrašujući, rijetki su slučajevi koji će vas dovesti do toga da vam je potrebna hitna medicinska pomoć.

5. Lirasti fikus

Ova je biljka nedavno postala popularna u dizajnu interijera.

"Određene biljke, uključujući lirasti fikus i božićne zvijezde, mogu izazvati alergijske reakcije kod ljudi koji imaju alergiju na lateks. To je zato što sok ovih biljaka sadrži lateks. Kada se stabljika ili list biljke slome, taj sok može da iscuri van i da izazove alergijsku reakciju", kaže Džonson-Arbor.

