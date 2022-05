Evo kako popraviti rajsferšlus uz pomoć viljuške

Ostali ste sigurno bez nekih omiljenih komada odjeće zbog slomljenih rajsferšlusa i to je frustrirajuće. Sama jakna, na primjer, je i dalje nosiva ali je ne možete obući bez funkcionalnog rajsferšlusa.

Uz pomoć jedne obične viljuške, ovaj problem sada možete zaboraviti! Tačnije, možete ga riješiti bez odlaska u krojački salon (gdje katkad zamjena rajsferšlusa, u zavisnosti od toga kako je jakna šivena, može koštati popriličnu svotu).

Korisnik Twittera Džesi Tores na svom nalogu podijelio je metodu koja jednostavno rješava problem polomljenih rajsferšlusa.

Došlo je vrijeme da prođete kroz ormar i upotrijebite trik s viljuškom za popravak svih rajsferšlusa koji vas godinama muče.

P. S. Ne zaboravite da rajsferšlus zakopčate prije nego što odjeću stavite na pranje u veš mašinu.

Aww, dammit! Do you know how many great jackets I've tossed out because the zipper broke. No more! pic.twitter.com/2VWTWpUxTI