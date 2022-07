Bh. planine idealne za bijeg od svakodnevice i vrelih dana

Bosanskohercegovačke planine nisu rezervisane samo za zimski odmor, već i u ljetnom periodu nude zabavne sadržaje za posjetioce i sve one koji žele uživati u prirodi.

Odmor na planinama u ljetnim mjesecima nudi bijeg od svakodnevice, mir i uživanje na čistom zraku, svježinu planine. Zato sve više bh. građana nerijetko umjesto mora bira upravo planine da se kreće i provodi ugodne trenutke sa prijateljima, a djecu na taj način, barem nakratko, odvoji od računara i telefona.

Olimpijski centar Jahorina i ovog ljeta ima dosta raznolikih sadržaja za sve ljubitelje prirode. Šetačima na raspolaganju uvijek stoje označene pješačke staze koje vode do planinskih vrhova, a svi ljubitelji prirode imaju priliku da vide konje i uživaju u predivnim prizorima i zelenilu. Mnogi se u ljetnom periodu opredjeljuju za odlazak u toplije krajeve, kako bi uživali u moru, suncu i pješčanim plažama, tako da su ljepote planine često zanemarene, iako nude brojne benefite.

One su idealne za bijeg od ljetnih tropskih vrućina te nude niz mogućnosti, rekreacije, te sportske aktivnosti za porodicu i mlade, od pješačkih i biciklističkih staza do adrenalinskog penjanja i paraglajdinga.

"U zadnje vrijeme vidljiv je porast broja ljudi koji idu na bh. planine za vrijeme ljeta. Iskren da budem, prije šest godina naše planine su bile mnogo slabije posjećene. Očito da se podiže svijest po tom pitanju i sigurno je da će sve više ljudi biti na planinama ako mediji posvete više pažnje promociji bh. prirodnih ljepota. Ne mora to biti planinarenje. Dovoljno je otići na planinu i sat vremena uživati u prirodi i šetnji. Nažalost, mnoge Sarajlije provedu cijeli život u svom gradu, a nisu svjesni kakve ljepote su oko njih na sat vremena vožnje automobilom. Čim se otvaraju nove radnje sa planinarskom opremom znači da je interes sve veći. Barem šuma i brda ima dovoljno za sve. I zato oni iskusniji, namjerno neću reći pravi planinari, i tako sve češće izbjegavaju rute na kojima ima puno ljudi, do kojih se lako dolazi autom, i pronalaze kutak prekrasne prirode s intimnijim ugođajem", kaže Ismir Jusko Švabo, svestrani sportista i veliki zaljubljenik u prirodu.

Da sve više ljudi u ljetnim mjesecima provodi vrijeme na planinama govori i podatak o iznajmljivanju apartmana, vikendica, ali i hotelskog smještaja na bh. planinama.

Direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević ističe da Vlašić u ljetnoj sezoni dobro funkcionira, ali da ipak uvijek može bolje.

"Ono što nedostaje je kreiranje složenih turističkih proizvoda kao što su biciklizam, planinarstvo... Na taj način bi se mogao dovesti značajniji broj turista. Vlašić ima snažan fokus na pripreme sportaša i sportski turizam. Na Vlašiću postoji dvorana na najvećoj nadmorskoj visini u Bosni i Hercegovini. Prije tri godine napravljen je fudbalski teren po FIFA standardima i potražnja za pripreme je velika. Tu nam je potrebna i veća podrška države koja bi trebalo da riješi neke pravne regulative da nam sve olakša", kaže Matošević.

Bjelašnica takođe izlazi iz okvira isključivo zimskog turizma. Zadnjih nekoliko godina sve popularnija je lokacija Javorov do. U ponudi su sadržaji za djecu, vožnja kvada, jezera, natkriveni prostori sa roštiljima... Već dugo je građanima na raspolaganju i šetnica od kamenog Amfiteatra u Jablanovom dolu koja vodi kroz šumu. A nezaboravan užitak svakako daje i Trebević. Obnovom žičare građani Sarajeva za samo nekoliko minuta mogu iz centra grada doći do omiljenih lokacija na Trebeviću. Izletišta na Brusu ili kod Prvog šumara vikendima su popunjena do posljednjeg mjesta.