10 namirnica koje prijaju u borbi protiv bolnih zglobova

​Simptomi reumatoidnog artritisa - bol, ukočenost i otok - potiču od upale koju možete da ublažite ukoliko napravite neke izmjene u vašoj ishrani.

Studija objavljene u aprilu 2021. u Arthritis Research & Therapy, kako prenosi Every Day Health, pokazala je da su pacijenti sa reumatoidnim artritisom konzumirali značajno više proinflamatornu ishranu, od pojedinaca koji su smanjili upale sa ishranom.

Postoje dodatni dokazi da ishrana bogata polinezasićenim masnim kiselinama i biljnim vlaknima (omega-3 masne kiseline i puno voća i povrća) može da smanji rizik od reumatoidnog artritisa, kao i da smanji nivo C-reaktivnog proteina koji je pokazatelj zapaljenja zglobova.

Istraživači tvrde da su vlakna posebno korisna, ali može biti da fitonutrijenti u voću, povrću i žitaricama bogatim vlaknima doprinose njihovom smanjenju. Studije su takođe otkrile da redovno konzumiranje ribe bogate omega-3 masnim kiselinama, kao što su losos, haringa, skuša, pastrmka i tunjevina, može da ublaži oticanje zglobova i osjetljivost.

Sigurno je, za početak, da je gojaznost faktor rizika za upalna stanja. Što više masti ima, to će tijelo biti podložnije upalnim procesima. Pored toga, poznato je da namirnice koje dovode do gojaznosti - one sa visokim sadržajem masti, šećera, soli i prerađenih sastojaka - povećavaju upalu.

"Međutim, promjena ishrane vjerovatno neće smanjiti upalu, ali može da pomogne u smanjenju količine potrebnih lijekova", kaže dr Lona Sandon, vanredni profesor na Odsjeku za kliničku ishranu Univerziteta Teksas u Dalasu.

Prema njenim riječima, postoje namirnice koje su dobri saveznici osobama koje pate od reumatoidnog artritisa.

1. Maslinovo ulje

Istraživači su se zainteresovali za antiinflamatorne prednosti maslinovog ulja, jer ljudi koji jedu tradicionalnu mediteransku ishranu bogatu maslinovim uljem imaju manje zdravstvenih stanja povezanih sa upalom, kao što su degenerativne bolesti zglobova.

Istraživači su otkrili da oleokantal, jedinjenje koje se nalazi u ekstra djevičanskom maslinovom ulju, izgleda potiskuje bol poput nesteroidnih antiinflamatornih lijekova.

2. Vitamin C

Ovaj vitamin je dijetetska komponenta neophodna za sintezu kolagena. Vitamin C pomaže u izgradnji i popravljanju stanja krvnih sudova, tetiva, ligamenata i kostiju, i stoga može da bude od pomoći osobama sa osteoartritisom.

Ukupan preporučeni dnevni unos vitamina C za žene je 75 miligrama (u trudnoći 85, za vrijeme dojenja 120) i 90 mg dnevno za muškarce.

Citrusi kao što su pomorandže, grejpfrut, limun i limeta bogati su vitaminom C, a takođe su i dobar izvor antioksidanata koji se bore protiv upale. Oni, međutim, mogu da ometaju sposobnost tijela da obradi određene lijekove i možda ćete morati da dobijete vitamin C iz drugih izvora kao što su paradajz, paprika, dinja, jagode, kivi ili krompir, predlaže dr Sandon.

Pola šolje kuvanog brokolija, na primjer, ima više od polovine preporučene dnevne vrijednosti vitamina C.

3. Bobičasto voće

Pojedite dnevno jednu ili više porcija svježeg ili smrznutog bobičastog voća, kao što su borovnice, maline, jagode ili kupine.

Ovi mali plodovi sadrže moćna antioksidativna jedinjenja, kao što su proantocijanini i elaginska kiselina, koja se bore protiv upale i oštećenja ćelija. Količina i kombinacija jedinjenja variraju u zavisnosti od vrste bobica, pa neka raznolikost bude vaš cilj.

4. Šargarepa

"Dodajte i šargarepu, tikvice i slatki krompir na listu za kupovinu namirnica ukoliko patite od artritisa", kaže dr Sandon.

Ovo i drugo povrće narandžaste boje bogato je vitaminom A i beta-karotenom, za koje se vjeruje da se bore protiv upale.

Čini se da kuvanje povećava dostupnost ovih jedinjenja. Jedite ovo povrće redovno u preporučenim veličinama porcija, umjesto da pretjerujete tako što ćete ga jesti u velikim količinama.

Jedna porcija šargarepe je ½ šolje, odnosno jedna velika šargarepa ili sedam do 10 bebi-šargarepa.

5. Žitarice od cijelog zrna

Cijela zrna su bolji izvor vlakana i drugih važnih hranljivih materija, kao što su selen, kalijum i magnezijum. Pored toga, ishrana bogata celim žitaricama takođe je povezana sa boljom kontrolom težine, što može da bude od koristi u smanjenju bolova i simptoma reumatiodnog artritisa.

Dakle, pređite sa bijelog hljeba na onaj od integralne pšenice, i sa obične tjestenine na one napravljene od cijelog zrna. Takođe dodajte druge žitarice u svoj meni, kao što je činija ovsenih pahuljica ujutro ili bulgur salata uveče.

6. Đumbir

Kao i luk, i đumbir sadrži jedinjenja koja funkcionišu na isti način kao i antiinflamatorni lijekovi. Suplementi đumbira takođe mogu da budu od pomoći u smanjenju upale, ali previše đumbira može da dovede do razređivanja krvi, što može da bude opasno ako uzimate određene lijekove.

Takođe, đumbir može da smanji nivo šećera u krvi, povećavajući rizik od hipoglikemije. Konačno, đumbir može i da snizi krvni pritisak, što utiče na one koji uzimaju lijekove za visok krvni pritisak.

7. Ananas

Ovo voće bogato je vitaminom C i enzimom bromelainom, koji je povezan sa smanjenjem bola i otoka kod osteoartritisa i reumatoidnog artritisa. Bromelain je takođe dostupan u obliku suplemenata, ali provjerite sa svojim ljekarom prije nego što ga uzmete jer može povećati rizik od krvarenja, posebno ako pijete i lijekove za razređivanje krvi. Bromelain takođe može da ometa djelovanje antibiotika i sedativa.

8. Kurkuma

Indijski začin kurkuma sadrži kurkumin, prirodni polifenol. Studija je pokazala da kurkumin ima antioksidativna i antiinflamatorna svojstva. Još se ne zna koja količina je potrebna da bi se postigao blagotvoran efekat.

9. Zeleni čaj

Efekat zelenog čaja na reumatoidni artritis je dugo proučavan. Prijavljeno je da "konzumacija zelenog čaja nudi ukupan antiinflamatorni efekat". Novija studija, objavljena u izdanju Annals of Nutrition and Metabolism od 20. marta 2020. zaključuje da je veći unos zelenog čaja bio povezan sa manjom aktivnošću bolesti.

10. Sok od višanja

Studija objavljena u Journal of Functional Foods otkrila je da konzumacija soka od višanja smanjuje nivoe mokraćne kiseline i povećava specifične antocijanine, vrstu antioksidansa, u krvotoku. Potrebno je više istraživanja da bi se utvrdilo koliko soka od višanja treba konzumirati da bi se postigle potencijalne zdravstvene prednosti, prenosi Telegraf.