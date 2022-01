3 namirnice koje direktno lijepe salo na stomak

Ako ste na dijeti, ali salo nikako da se istopi, možda je problem u konzumiranju ove tri namirnice.

Proces mršavljnja nimalo nije jednostavan, posebno ukoliko imate nagomilano salo u pojedinim dijelovima tijela i najproblematičnijem području stomaka. Možda niste znali, ali postoje namirnice zbog kojih će se salo posebno taložiti na tijelu.

1. Čips

Čips posebno može dovesti do povećanja masnoća u tijelu, pogotovo ako ga prečesto jedete. Čak šta više, čips je hrana zbog koje se možete najviše udebljati u periodu od 4 godine, tvrde američki stručnjaci. Čips je bio upoređen sa krompirom, slatkim zašećerenim pićima i prerađenim i neprerađenim mesnim proizvodima. Čips je prepun masti i soli. Zbog ta tri sastojka teško ga je prestati jesti i to često dovodi do prejedanja, čiji rezultat je debljanje.

2. Krofne

Iako su slasne, previše krofni može uzrokovati taloženje sala. One su prepune prerađenih ugljenih hidrata koji uzrokuju nagli rast šećera u krvi i samo kratko utoljuju glad. Istovremeno, gušterača otpušta jednaku količinu insulina kako bi "počistila" višak glukoze u krvi i pogurala je u ćelije. Jednom kada je u ćelijama, osjetićete naglu navale energije koja će trajati oko 20 minuta. Kako će nivo glukoze u ćelijama rapidno padati, tako će vama padati i energija.

3. Margarin

Ako mislite da je margarin bolja opcija od maslaca, varate se. Posebno je problematično kada na margarinu stoji da je dijetalni ili da ima 0 odsto masnoća, ljudi tada imaju naviku da pretjeraju jer misle da jedu nešto zdravo. Tada umjesto da mršave, debljaju se, a često im nije jasno zašto.

(NovostiMagazin)