4 namirnice koje pozitivno utiču na krvnu sliku

Krv važi za najvažniju tečnost, jer prenosi kiseonik, hranljive materije, hormone, enzime, vitamine i minerale do svih ćelija u tijelu.

Pored toga, krv je zadužena za otklanjanje otpadnih materija iz organizma i reguliše kiselo-baznu ravnotežu, kao i tjelesnu temperaturu.

Toliko je važna da od nje zavise svi sistemi u organizmu, a jedan od veoma važnih faktora koji utiče na njen kvalitet je svakako pravilna ishrana.

Postoje brojne namirnice koje pozitivno utiču na krvnu sliku, a ovo su samo neke od njih:

1. Aronija

Obogaćena jodom, gvožđem, fosforom, kalcijumom i velikim brojem drugih elemenata, minerala, vitamina i antioksidanasa, aronija je pravi čuvar krvi, tijela i fizičkog izgleda, čija upotreba datira od početka 19. vijeka.

Unošenjem 50 grama aronije dnevno, potkrepljuje se gotovo 50 odsto potrebnog unosa gvožđa.

2. Cvekla

Cvekla je vrlo korisna za one koji pate od anemije zbog nedostatka gvožđa. Ima visok sadržaj gvožđa, kao i vlakana, kalcijuma, kalijuma, sumpora i vitamina.

Cvekla će vam pomoći da očistite tijelo i da unesete više kiseonika u organizam. To zauzvrat pomaže u povećanju broja crvenih krvnih zrnaca u tijelu.

3. Nar

Nar nazivaju rajskim voćem, a to nije slučajno, jer ima brojne zdravstvene koristi. Nar sadrži visok nivo vitamina C, a on povećava apsorpciju gvožđa u krvi.

4. Špinat

Ishrana bogata zelenim lisnatim povrćem poput špinata veoma je dobra za krvnu sliku. Špinat je bogat gvožđem, kao i vitaminom B12 i folnom kiselinom.

(Telegraf.rs)