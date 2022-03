8 načina kako brzo popraviti raspoloženje i dobiti motivaciju

Početkom svake godine obećavamo sebi da ćemo biti zdraviji, srećniji i uspješniji. Ali motivacija za tim ne traje vječno i umjesto da postignemo svoje ciljeve, fokusiramo se na vraćanje naše motivacije.

Svjesni smo da je teško napraviti korjenite promjene i zato provjerite ovih osam savjeta koji će vam pomoći da održite svoju motivaciju.

1. Odredite sebii prioritete

Ponekad trošimo puno vremena na stvari koje nisu toliko važne, ali oduzimaju puno vremena i na kraju njihovog završetka nemamo više energije za rad na drugim projektima. Dakle, davanje prioriteta onome što je trenutno važno može vam pomoći da brže postignete svoje ciljeve. Prilikom izrade popisa zadataka podijelite svoje zadatke u četiri odjeljka: hitni i važni, važni ali ne hitni, hitni ali ne važni, nevažni i oni koji nisu hitni. Kada naučite raditi na glavnim stvarima na samom početku svog rada, osjećat ćete se produktivnije.

2. Vizualizujte svoje ciljeve

Naravno, važno je imati popis obveza i zabilježiti svoje ciljeve i snove, ali vizualizacija istih je uzbudljiviji i kreativniji način da sve svoje ciljeve imate na jednom mjestu. Vizualizacija je jedna od najmoćnijih vježbi za vaš um. Možete izraditi vizualno ploču na kojoj ćete skupljati fotografije stvari koje želite imati u svom životu. Na primjer, možete na pano staviti slike kuće iz snova, stvari koje želite kupiti i zemlje koje želite posjetiti. Objesite ploču na vidljivo mjesto tako da vam služiti kao podsjetnik zašto biste se trebali truditi.

3. Napišite pismo budućem sebi

Zamislite kakva osoba želite postati nakon nekog vremena. Želite li postati bogati ili izgraditi vlastitu porodicu ili putovati zemljama širom svijeta? Ovo je kreativna prilika da pratite svoj uspjeh sastavljanjem pisma svom budućem sebi. Na taj način si možete postaviti ciljeve i vidjeti jeste li ih postigli nakon određenog vremenskog razdoblja. Napišite si pismo, sakrijte ga na dobro skriveno mjesto i ponovno ga pročitajte nakon godinu dana ili više.

4. Stvorite vlastiti tim iz snova

Dok slijedite svoje ciljeve, važno je imati ljude-motivatore oko sebe. Podijelite svoje planove i ciljeve sa svojim ljudima kako bi ih i oni mogli nadzirati i kako vam ne bi dopustili da skrenete s fokusa. Imati prijatelje koji vjeruju u vas i koji vas mogu potaknuti i motivisati kada je potrebno može biti ključna tačka na vašem putu do uspjeha.

5. Motivišite se malim nagradama

Gurui motivacije uvijek kažu da biste svoj plan za postizanje nečega trebali podijeliti na male korake. Iako se tome zaista ne može protivrječiti, to ponekad nije dovoljno. Razmislite i o malim nagradama koje ćete dobiti postizanjem malih koraka. Nagrade ne bi trebale biti velike ili skupe, to može biti posjeta omiljenom restoranu ili odlazak u kino. Postizanjem malih koraka lakše ćete steći nove navike i bit ćete motivisaniji za veći rad.

6. Zabilježite svaki vaš napredak kako biste pratili svoj uspjeh

Istraživanja pokazuju da je važno ne samo zabilježiti konačni rezultat koji dobijete nego i stalno pratiti svoj napredak. Štoviše, na taj način ćete uspjeti u svojim ciljevima jer je osjećaj napretka moćan i inspirativan. To vas motivira da idete dalje i da ne stanete kada mislite da nećete uspjeti.

7. Pravilno opremite svoj radni prostor

Tokom učenja ili rada kod kuće važno je organizirati poseban radni prostor za razne aktivnosti. Trebali biste razdvojiti radnu i slobodnu atmosferu kako bi vam se mozak lakše i brže snalazio. Primjerice, ako se u prostoru nalazi laptop i crna šoljica kave, to znači da je to radni prostor. Ako pak imate telefon, TV ili tablet, onda je to prostor za odmor.

8. Koristite 'Pomodoro tehniku'

Ako imate problema s fokusiranjem, koristite Pomodoro tehniku. Ova metoda upravljanja vremenom dobila je naziv po kuhinjskom timeru Pomodoro.

Sve što trebate učiniti je postaviti tajmer na 25 minuta dok radite na nekom zadatku i napraviti kratke pauze 5-10 minuta nakon što sat zazvoni. Ponovite to tri puta i nakon trećeg 'pomodora' (vremenskog intervala) napravite dužu pauzu - 20 minuta. Ne morate kupiti nikakav tajmer, već se možete koristiti i onim na mobitelu, piše Bright Side.

(24sata)