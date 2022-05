Alkohol poslije 50. može da ima ozbiljnje posljedice na zdravlje

Konzumiranje malih količina alkohola ponekad može da ima pozitivne efekte na zdravlje. Mnogi od najstarijih ljudi širom svijeta redovno piju bar čašu crnog vina.

Ali iako manje ili umjerene količine alkohola mogu da budu bezopasne za većinu, svejedno postoje nuspojave pijenja koje se pojavljuju ili intenziviraju s godinama.

Povećanje tjelesne težine

Uobičajena nuspojava konzumiranja previše alkohola nakon 50. godine je moguće debljanje.

"Kako starimo, naš metabolizam se, nažalost, usporava. Budući da alkohol sadrži kalorije, konzumiranje količina kakve ste uzimali dok ste bili mlađi moglo bi zapravo da prouzrokuje debljanje", smatra dijetetičarka Ejmi Gudson.

Povišeni trigliceridi

Konzumiranje većih količina alkohola ne samo da može da poveća vaše šanse za debljanje nego može da utiče i na zdravlje vašeg srca.

"Dok bi umjereno konzumiranje, jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce, zapravo moglo da ima koristi za zdravlje srca povećanjem vašeg HDL-a ili dobrog holesterola, obilnije pijenje zapravo može da ima suprotan efekat i prouzrokuje povećanje triglicerida", kaže Gudson.

Dehidratacija

Drugi način na koji alkohol može da utiče na vaše zdravlje i vrijeme oporavka od vježbanja je dehidratacija.

"Pića poput diuretika, a alkohol je takvo piće, mogu da povećaju gubitak vode iz tijela, što dovodi do dehidratacije i sprečava oporavak mišića kod aktivnih odraslih osoba, naročito nakon treninga", kaže dijetetičarka Rakel Fajn.

Narušava zdravlje crijeva

Konzumiranje alkohola može da ima negativan uticaj na crijeva, naročito ako se redovno konzumira u velikim količinama.

"Iako neka istraživanja pokazuju da malo do umjereno konzumiranje crnog vina podstiče rast korisnih bakterija, takođe je jasno da višak alkohola negativno utiče na zdravlje crijeva", kaže dijetetičarka Ketlin Mejdment.

Članak objavljen u časopisu Alcohol Research and Health objavio je da alkohol u većim količinama i njegovi metaboliti mogu da preplave gastrointestinalni trakt i jetru i dovedu do oštećenja. Alkohol podstiče upalu u crijevima, što dovodi do prekomjernog rasta patogenih bakterija i povećanja crijevne propusnosti. To omogućava toksinima da prođu u krvotok, prouzrokujući dalju upalu i druge zdravstvene probleme, piše Eath This, Not That, prenosi Index.hr.

Remeti probavu i apsorpciju hranjivih supstanci

Redovno konzumiranje alkohola u većim količinama može negativno da utiče na probavu.

"Alkohol narušava sposobnost tijela da pravilno razgradi hranu smanjivanjem lučenja probavnih enzima iz pankreasa", kaže Mejdment.