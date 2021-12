Brojne zdravstvene prednosti čaj od šipka

Čaj od šipka je biljni čaj koji se pravi od pseudoplodova biljke ruže.

Ima delikatan, cvjetni i kiseli ukus koji je blago sladak. Šipak je povezan sa brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući poboljšanje imuniteta, zdravlje srca, gubitak težine i starenje kože.

Bogat antioksidansima

Antioksidansi su supstance koje štite ili smanjuju oštećenje ćelija uzrokovano molekulima zvanim slobodni radikali. Konzumiranje hrane i pića bogatih antioksidansima može zaštititi od brojnih hroničnih stanja. U studiji o sadržaju antioksidansa u šest ekstrakata voća, otkriveno je da šipak ima najveći antioksidativni kapacitet.

Utvrđeno je da sadrži visoke nivoe polifenola, karotenoida i vitamina C i E, od kojih svi imaju moćna antioksidativna svojstva.

Podržava zdrav imuni sistem

Jedna od najimpresivnijih prednosti šipka je njihova visoka koncentracija vitamina C. Pokazalo se da šipak ima najveći sadržaj vitamina C od svih vrsta voća i povrća. Vitamin C igra mnoge bitne uloge u našem imunološkom sistemu, uključujući stimulisanje proizvodnje bijelih krvnih zrnaca zvanih limfociti, koji štite vaše tijelo od infekcije poboljšanje funkcije limfocita pomaže u održavanju zaštitne barijere vaše kože od spoljašnjih patogena, piše Healthine.

Zaštita od srčanih bolesti

Zbog visoke koncentracije antioksidanata, čaj od šipka može biti od koristi za zdravlje srca. Studije sugerišu vezu između unosa vitamina C i rizika od srčanih oboljenja. Šipak je takođe bogat flavonoidima. Pokazalo se da ovi antioksidansi smanjuju krvni pritisak kod ljudi sa povišenim nivoima i poboljšavaju dotok krvi u srce.

Može smanjiti upalu i bol

Čaj od šipka ima visok sadržaj jedinjenja sa antiinflamatornim efektima, uključujući polifenole i galaktolipide. Galaktolipidi su glavni tipovi masti u ćelijskim membranama. Imaju antiinflamatornih svojstva i potencijala da smanje bol u zglobovima.

(Novosti Magazin)