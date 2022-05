Cvjetovi bagrema pomažu kod mnogih bolesti i jačaju imunitet

Cvjet bagrema koji je u izobilju u ovo doba godine trebalo bi da sačuvate za zimu. Pomaže kod brojnih zdravstvenih problema, a najefikasniji je za iskašljavanje i skidanje visoke temperature.

Bagrem cvjeta od aprila do kraja maja. Cvjet treba da se bere neposredno prije otvaranja, suši se u sjenci i čuva u dobro zatvorenoj posudi, da ne bi izgubilo aromu. Ovo drvo u cvjetu krije vitamin C, eterično ulje, šećer, smolu i tanine, a u sjemenkama proteine, ugljene hidrate, vitamineA, B1, B2, B6, C, kao i magnezijum, fosfor, gvožđe, cink.

Za šta je dobar bagremov cvijet?

Bagrem pomaže kod liječenja virusa, grčeva, kožnih oboljenja, lošeg varenja, za snižavanje temperature, ublažavanje osjećaja pečenja u želucu i pojačava izlučavanje mokraće iz tijela.

Cvjetove možete koristiti u ishrani i ako imate problem sa opstipacijom, ako ste prehlađeni, ili ako imate neke od bolesti srca.

Bagremov cvijet u palačinkama

Pored dobro poznatog bagremovog meda treba da probate čaj od bagrema. Priprma se tako što ćete jednu kafenu kašičicu suvih cvjetova bagrema preliti provrelom vodom i ostaviti da odstoji pola sata. Nakon toga procijediti i piti 1-3 šolje dnevno.

Cvjetovi od bagrema predstavljaju pravi specijalitet u kulinarstvu. Mogu se pržiti u smjesi za palačinke tako što ćete u klasičnu smjesu za palačinke umakati bagremov cvjet i pržiti ga u vrelom ulju. Nakon toga pospite ga prah šećerom i vanilin šećerom.

Koji dio bagrema je otrovan?

Stara kora bagrema je otrovna i treba je se paziti. Isto važi i za listove i sirove sjemenke bagrema. Oni izazivaju slabost, širenje zjenica, mogući su i povraćanje, dijareja, slabljenje pulsa i šok organizma.

