Danska prva na svijetu zaustavlja vakcinaciju protiv korone

KOPENHAGEN - Danska je prva država na svijetu koja će zaustaviti vakcinaciju protiv korona virusa, jer su stručnjaci ocijenili da je pandemija pod kontrolom.

U Ministarstvu zdravstva su istakli da će vakcinacija trajati do 15. maja, a kao razlog za to su naveli to što je veliki broj osoba vakcinisan te što se smanjuje broj zaraženih i hospitaliziranih, pise Klix.

U ovoj državi su u februaru ukinute sve epidemiološke mjere, jer epidemiolozi smatraju da je zemlja u "dobrom stanju". Provedena je masovna vakcinacija nakon koje Danska ima jednu od najviših stopa vakcinisanih na svijetu.

Od 5,8 miliona stanovnika dvjema dozama je vakcinisano 81 posto, a trima dozama 62 posto.

Vakcinacija će se i dalje preporučivati zdravstveno ugroženim osobama, a trebala bi se nastaviti poslije ljeta, tj. na jesen, prenosi Sky News.