Epidemiolog objašnjava šta raditi u slučaju ujeda krpelja

Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje doktorka Sonja Giljača savjetuje građanima da u slučaju ujeda krpelja, koji su sada aktivni i mogu prenijeti uzročnika Lajmske bolesti - bakteriju Borelia burgdorferi, nikako ne pokušavaju sami da ih izvade, već da potraže stručnu pomoć.

Giljača, u izjavi za Tanjug, ističe da ljekari zatim vrše nadzor i procjenjuju da li i kada osoba sa ujedom krpelja treba da se testira na prisustvo antitijela na bekteriju Borelia i dodaje da su četiri nedjelje najkraći period kada ima smisla raditi taj test od momenta ujeda.

"Ako se pre toga radi, dobićemo lažno negativne rezultate", rekla je Giljača i dodala da se građani sa ujedom krpelja mogu obratiti radi njegovog uklanjanja domu zdravlja gdje imaju karton ili Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti.

Giljača dodaje da se testiranje može obaviti u Savjetovalištu za Lajmsku bolest Gradskog zavoda za javno zdravlje i da je potrebno prethodno uzeti uput doma zdravlja, jer se onda test ne plaća.

Napomenula je da su krpelji aktivni od ranog proljeća do kasne jeseni, tako da ih nema jedino zimi.

Kada je riječ o simptomima Lajmske bolesti, sagovornica Tanjuga objašnjava da se prvi simptomi mogu javiti od prvog do 30. dana od uboda i da su to najprije karakteristično crvenilo na mjestu uboda, koje može biti praćeno i glavoboljom, bolovima u mišićima, zglobovima, malaksalošću i zamorom.

Giljača kaže da su to simptomi prvog stadijuma Lajmske bolesti i da ukoliko se ne reaguje i ne liječi bolest nakon par nedjelja može doći do razvoja drugog stadijuma bolesti odnosno ukočenosti vrata, privremene paralize mišića lica, jakih glavobolja, problema sa kardiovaskularnim sistemom odnosno srčanih problema.

"Nakon par meseci ili godina kako se drugi stadijum razvija, ukoliko bolest nije lečena dolazi do trećeg stadijuma koji može dovesti do oštećenja nervnog sistema, zglobova i kože i na kraju i do stanja invaliditeta", upozorila je Giljača.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu je, prema evidenciji Savjetovališta, ove godine već ustanovljena Lajmska bolest kod troje ljudi, navela je doktorka.

Napomenula je da krpelji mogu da prenesu i virus krpeljski meningoencefalitis, ali da taj virus nije toliko značajan u odnosu na Lajmsku bolest na području našeg grada, pošto nije endemski prisutan.