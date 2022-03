Evo ko ne bi trebalo da jede špinat i zašto

Odavno je poznato da je špinat izuzetno zdrava namirnica, ali se za njega često vezuju i neke negativne priče, poput onih da se ne smije podgrijavati i jesti u većim količinama.

Ko mora da ga izbjegava

Špinat spada u tamnozeleno lisnato povrće poput blitve, zelene salate, kelja i peršuna. Riječ je o namirnicama koje imaju visoke nutritivne vrijednosti. Međutim, istina je da špinat pored toga sadrži i određene količine oksalne kiseline, koja zbog visoke koncentracije purina može da stvori problem bubrežnim bolesnicima, a trebalo bi da ga izbjegavaju i osobe koje imaju giht, kamen u žuči i artritis.

Kad treba da ga jede

Špinat bi trebalo jesti odmah nakon spremanja, jer ako duže stoji, postoji mogućnost da dođe do gomilanja nitrata, koji mogu da pređu u nepoželjne nitrite i na taj način da dođe do stvaranja nitrozamina, koji je kancerogen. Iz ovih razloga je vrlo važan način pripreme ove namirnice. Kupujte uvijek svež špinat, pazite da stabljika i listovi nisu žuti i prije upotrebe ga dobro operite hladnom vodom. Pripremljen špinat pojedite istog dana, jer ne sme dugo da stoji niti da se naknadno zagrijava. Takođe, treba ga spremati s mlijekom - da bi se uklonila oksalna kiselina, koja se vezuje za kalcijum i stvara kalcijum-oksalat, koji se tako izlučuje iz organizma.

Kako ga čuvati

Ako kupite veću količinu špinata, neopranog ga stavite u plastičnu kesu, a zatim u frižider. Na taj način on će ostati svjež, a zadržaće i hranjive sastojke u naredna tri do četiri dana. Špinat možete da kupite i zamrznut jer on zadržava veliku količinu hranjivih materija zbog brzog zamrzavanja. I za kraj ne zaboravite da, ukoliko ga pravilno koristite, ovo ukusno povrće može da vam pruži pravo bogatstvo na trpezi jer jača imunitet i čisti organizam od toksina.

(Kurir)