Evo koji vitamin pomaže kod alergija

U toku je sezona alergija, pa se bezmalo većina ljudi bori sa simptomima - kijanjem, kašljanjem, svrabom u grlu i očima.

Doktorka Hitne pomoći Ivana Stefanović je za Jutarnji program RTS-a otkrila šta može da pomogne.

Doktorka Stefanović iz Gradskog zavoda za hitnu pomoć rekla je koje drveće izaziva najviše problema osoba koje su sklone alergijama.

"Već je počelo da cveta visoko drveće, i sada imaju najviše problema oni koji su alergični na brezu i njen polen. Možete sebi da pomognete uzimanjem vitamina C u većoj dozi nego inače, jer on i do 50 odsto smanjuje neke od simptoma alergija i stabilizuje mastocite i histamin, koji nam pravi sve probleme kada smo alergični", rekla je doktorka.

Iako je otkrila da vitamin C može da pomogne da lakše prebrodite period alergija, za sve gledaoce je imala važno upozorenje.

"Ali vitamin C uzimajte samo u konsultaciji sa svojim izabranim lekarom, jer je moguće da vam je potrebno da vam da vitamin venski u Domu zdravlja. Najbolje je konsultovati se pre uzimanja jer vitamin C može da napravi problem ako pijete neke druge lekove. On sam po sebi nije toksičan, ali da ne biste rizikovali, posavetujte se sa lekarom", rekla je doktorka.

Ona je posavjetovala i da se u ishranu uvedu voće i povrće bogati ovom dragocjenom supstancom.

