Evo šta ne treba da jedete kad vas boli stomak

Kada vas boli stomak, grči ili osjećate da biste mogli da povratite, posljednja stvar koju želite da uradite je da pojedete nešto što pogoršava stanje.

Može biti još teže znati šta da pokušate ako ste povraćali ili imate dijareju. Ali neke namirnice mogu vam dati hranljive materije koje su vam potrebne, a da se ne osjećate gore.

Počnite sa tečnostima

Stvari poput sportskih pića, bistre čorbe ili kokosove vode sadrže minerale koji su vam potrebni kao što su kalijum, kalcijum i natrijum (sol).

Probajte: banane

Lako se svare i imaju puno kalijuma - važnog minerala koji možete početi da gubite ako imate dijareju ili ste povraćali.

Probajte: pirinač

Uvjerite se da je običan bijeli pirinač. Divlji, smeđi ili crni pirinač - generalno zdrav - teže se vari, posebno kod uznemirenog stomaka.

Skrobna hrana sa niskim sadržajem vlakana, poput bijelog pirinča, takođe može da vam pomogne da učvrstite stolicu i zaustavite dijareju koja može da dođe zajedno sa stomačnim tegobama.

Probajte: sos od jabuke

Lako se vari i ima puno hranljivih materija, uključujući pektin - vrstu vlakana koja se rastvara u vodi. Može povećati vašu stolicu i pomoći da se riješite dijareje.

Probajte: Tost

Jednostavan tost od bijelog hljeba je bolji od cijelih žitarica bogatih vlaknima kada imate uznemiren stomak. Cijelo zrno ima vrstu vlakana koja je dobra kada niste bolesni, ali može pogoršati nesrećni stomak, posebno ako imate dijareju ili mučninu.

Sljedeći koraci

Ako se ta hrana zadrži, možete početi da se granate na stvari poput pečenog krompira i možda pilećih prsa bez kostiju i kože.

Kada se osjećate bolje i niste povratili ili imali dijareju u roku od 24 do 48 sati, možete pokušati da dodate malo voća i povrća.

Nemojte jesti: mliječne proizvode

Mlijeko, sir i sladoled su sve ne-ne kod uznemirenog stomaka. Vaše tijelo ih je teško svariti, dijelom zato što su bogati mastima. Običan, nemasni jogurt ponekad može biti u redu, ali počnite s malo i vidite kako će ići.

Nemojte jesti: prženu hranu

Oni imaju puno ulja i masti, pa ih je teže svariti. Pržena hrana nije odlična za vas čak ni kada ste zdravi, ali može još više pogoršati već uznemireni stomak.

Nemojte piti: gazirano

Mehurići mogu biti problem, jer gas dospijeva u vaš probavni sistem. A ako vas mnogo šećera pogodi odjednom, to može pogoršati dijareju - nema bržeg načina da šećer unesete u krvotok nego da ga popijete.

Nemojte jesti: začinjenu hranu

To je vjerovatno posljednja stvar koju želite da imate sa uznemirenim stomakom - i postoji razlog za to. Vaš probavni sistem će možda morati da radi više da bi ga svario, a to može pogoršati vaš uznemireni stomak.

Ne jedite: sirovo voće i povrće

Odlični su kad si zdrav. Ali kada imate uznemiren stomak, vlakna u njima - koja obično olakšavaju izlučivanje izmeta - mogu pogoršati stvari. Najbolje je sačekati dok se ne osjećate bolje da ih vratite u svoju ishranu. Počnite sa malim porcijama kuvanog povrća i sokova.

(magazin.novosti)