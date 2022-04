Hormoni zbog čijeg nedostatka žene stare prije vremena

Naučnici tvrde da naše tijelo sintetiše oko stotinu hormona i od kojih je njih šest važno za žensku ljepotu.

Oni doprinose elastičnosti naše kože, čuvaju našu mladost, pa čak i doprinose dobrom raspoloženju. Međutim, iz nepoznatih razloga, ponekad naše tijelo ne uspijeva da ih proizvede dovoljno pa se nivoi hormona smanjuju, a osoba počinje da stari prerano. Dobra vijest je da postoje pouzdane metode za uspostavljanje ravnoteže hormona.

Estrogen

Estrogen utiče da ćelije fibroblasta proizvode kolagen i elastin. Kada se nivo ovog hormona smanji, pojavljuju se bore, ovalni oblik lica postaje neravnomjeran, a grudi postaju opuštene. Međutim, nije riječ samo o koži - što je niži nivo estrogena, to se tijelo brže troši.

Kako da povećate nivo estrogena?

Hrana: Sojino mlijeko, braon pirinač, laneno sjeme, svježe povrće i voće. Naučnici tvrde da proizvodi od mesa potiskuju proizvodnju estrogena, zbog čega je bolje smanjiti potrošnju životinjskih proteina.

Kozmetika: Posebno kreme koje sadrže fitoestrogene. Na primjer, serumi i kreme sa korenjem sladića bore se protiv starenja, jer sadrži likuiritigenin - antioksidant koji stimuliše proizvodnju kolagena.

Hormon rasta - somatotropin

Ljudi imaju tendenciju da dobiju somatopauzu sa godinama - stanje kada nivo hormona rasta u krvi počinje da opada. Kada su nivoi somatotropina smanjeni, mišići se smanjuju, dok masnoća i bore počinju da se pojavljuju u prekomjernim količinama, raspoloženje se pogoršava, a izdržljivost se smanjuje. Poznate ličnosti iz Holivuda često počinju da ubrizgavaju hormon rast, međutim, ova metoda ima mnogo neprijatnih nuspojava, kao što su oticanje, glavobolje, pa čak i nekontrolisani rast kostiju i unutrašnjih organa.

Kako da prirodnim putem povećate nivo hormona rasta?

Fizička aktivnost: Hodanje brzinom od oko 4 km na sat, vježbe sa tegovima (10-15 ponavljanja za svaku ruku). Bolje je ako trening snage prethodi aerobnoj vježbi - prvo, radite sa tegovima, a zatim hodajte. Naravno, šetnja napolju je najbolja opcija.

Promjene temperature: Posjeta sauni ili tuširanje naizmenično toplom i hladnom vodom stimuliše proizvodnju hormona rasta.

DHEA (Dehidroepiandrosteron)

DHEA je hormon koji djeluje umirujuće i efektivan je protiv starenja. Ali stvar je u tome što ga naše tijelo proizvodi samo do 30. godine. Nakon što tonus mišića počne da opada krvni sudovi postaju krhki, a koža gubi elastičnost.

Kako da podignete nivo prirodnim putem?

Uključite zdrave masti u vašu ishranu: Naše tijelo proizvodi DHEA uz pomoć njih. Orašasti plodovi, sjemenke, masna riba i avokado sadrže esencijalne polinezasićene masne kiseline.

Jedite proteine za doručak: Oni pomažu u borbi protiv promjena raspoloženja i stabilizuju nervni sistem na samom početku dana.

Melatonin

Melatonin reguliše naše dnevne ritmove. Drugim riječima, informiše tijelo da je vrijeme za odmor. Svi procesi obnavljanja ćelija odvijaju se tokom spavanja i ako je san poremećen, ljudi počinju da stare prerano. Nedostatak melatonina dovodi do pojave bora, gubitka kose i stvaranja pigmentnih mrlja.

Kako da podignete nivo melatonina?

Hrana: Melatonin se nalazi u bananama, paradajzu, pirinču i kukuruzu.

Alkohol, pušenje i kofein imaju kontraindiktoran efekat. Kada ih konzumirate, proizvodnja ovog hormona prestaje. Neki lijekovi kao što su betablokatori, hipnotici i antiinflamatori imaju isti efekat.

Kortizol

Visok nivo hormona stresa - kortizola dovodi do preranog starenja. U zavisnosti od tipa kože, negativni efekat kortizola se manifestuje na različite načine - od sive boje lica, do suve i kože koja se ljušti, do dubokih bora i maske kože i akni. Ovaj hormon razgrađuje vlakna kolagena i čini kožu mlitavom.

Kako smanjiti nivo kortizola i stresa?

Pijte dovoljno vode: Čak i mala dehidratacija povećava nivo ovog hormona. A mala stvar, kao čaša vode, pomoći će vam da se opustite.

Dodaci ishrani sa ružinim korenom smanjuju nivo anksioznosti i kortizola.

Slušajte dobru muziku: Naučnici kažu da muzička terapija smanjuje nivo stresa.

Meditacija bukvalno čini da naše tijelo smanjuje nivo kortizola bez ikakvih lekova.

Insulin

Insulin povećava nivo glukoze u krvi, i kad god se poremeti na koži se pojavljuju rani znakovi starenja. Visok nivo šećera dovodi do pojave bora, kao i kože koja visi.

Zbog povećanog nivoa glukoze, proces koji se zove glikacija (vezivanje molekula šećera i proteina) teče brže nego što bi trebalo u određenoj starosnoj dobi što dovodi do uništenja kolagena i elastina. Elastična koža tada postaje krhka i dehidrirana.

Kako da zaštitite kožu od viška šećera?

Konsultujte se sa ljekarom da biste utvrdili nivo šećera u vašem tijelu. Nakon konsultovanja sa specijalistom, možete da počnete sa tretiranjem problema.

Kozmetika: Kreme i serumi sa retinoidima (vitamin A i njegovi derivati) stimulišu proizvodnju kolagena. Ovi kozmetički proizvodi treba da sadrže vitamine C i E i zeleni čaj - svi oni rade kao antioksidanti.

Koristite kremu sa zaštitnim faktorom svakodnevno čak i zimi. Sunčevi zraci uništavaju elastinska vlakna i doprinose brzom starenju.

(b92)